Detienen a tres jóvenes, uno de ellos menor, por atracar a punta de navaja a otro en Valladolid

Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad y todos ellos miembros de un grupo juvenil de carácter violento, han sido detenidos por atracar a otro a punta de navaja, ocasionándole diversas heridas de arma blanca, en Valladolid. Se les atribuye los presuntos delitos de robo con violencia y lesiones.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto a las 05:00 horas. Una patrulla que patrullaba un vehículo con distintivos oficiales se topó con una pelea entre varios individuos en la conexión entre plaza San Juan Bautista de la Salle y la calle Paulina Harriet, una zona próxima a lugares de ocio en la ciudad.

Los agentes se dirigieron entonces al lugar mientras solicitaban apoyo mediante los canales de comunicación. Al percatarse los implicados de la presencia policial, tres de ellos emprendieron la huida a la carrera. Uno de ellos arrojó una navaja al suelo y fue interceptado en la propia plaza.

Los otros dos jóvenes fueron reconocidos por los funcionarios por intervenciones previas relacionadas con la tenencia de armas blancas. Poco después, otro indicativo de la Policía Nacional localizó a tres individuos en la calle Paulina Harriet con Gregorio Fernández.

Uno de ellos presentaba heridas sangrantes en el costado y brazo derecho. Fue entonces cuando manifestó haber sido abordado por distintos individuos que le sustrajeron una cadena y le agredieron con un arma blanca.

Durante el cacheo de seguridad realizado al joven que fue interceptado mientras trataba de huir, los agentes hallaron una cadena plateada que fue identificada por la víctima como la sustraída, además de tres tarjetas de débito a nombre de diferentes personas.

Seguidamente, se recuperó la navaja arrojada por el detenido, de 30 centímetros de longitud total y 14 de hoja, con manchas de sangre, y una sudadera de color azul marino. La víctima, por su parte, reconoció el arma como la usada en la agresión.

Dados los indicios recogidos y el reconocimiento directo por parte del agredido, procedieron entonces al arresto del menor de edad. Por otro lado, el herido fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Río Hortega, donde fue atendido de heridas que necesitaron de tres puntos de sutura en el costado, cuatro en el antebrazo y dos en la zona interna del brazo.

El detenido fue después trasladado a dependencias policiales y una vez se dio por finalizada la fase documental fue puesto a disposición de la Fiscalía de menores, que finalmente decretó su libertad.

Mientras tanto, la investigación arrojó que uno de los otros dos varones huidos no agredió directamente a la víctima, pero jaleó a sus amigos durante la agresión y les proporcionaba cobertura. El otro fue uno de los que golpeó por todo el cuerpo a la víctima.

Ambos fueron finalmente identificados, localizados y detenidos, uno a las 10:00 horas del 28 de agosto y el otro a media tarde de ese mismo día.

Todos los presuntos agresores están vinculados a un grupo juvenil de carácter violento, pero en este caso el objetivo era ejecutar el robo con violencia contra la víctima, que no tiene relación con estos grupos. Tras ser puestos a disposición judicial, ambos arrestados fueron puestos en libertad.