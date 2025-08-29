A prisión dos viejos conocidos de la Policía tras ser pillados con objetos robados en una casa y dos vehículos en Valladolid

La Policía Nacional de Valladolid detuvo el pasado 27 de agosto de 2025 a dos hombres por presuntos delitos de hurto en interior de vehículo y un robo con fuerza en domicilio.

Los hechos se remontan a las 08:15 horas del pasado miércoles, cuando agentes de la Policía Nacional, en labores de prevención, reacción y atención al ciudadano, procedieron a la identificación de un hombre conocido por los policías tras haber sido identificado en repetidas ocasiones por infracciones penales contra el patrimonio, en la calle Arca Real de Valladolid.

Según informan fuentes policiales, este fue interceptado mientras los agentes patrullaban la zona en un vehículo policial uniformado.

Durante la intervención, una ciudadana se acercó a pie para informar de que el hombre, junto a otra persona, había sido visto manipulando una bandolera y diversas herramientas en la confluencia de la calle Florencia con la calle Arca Real, sospechando que dichos objetos podrían proceder de un robo.

En ese momento, los agentes localizaron en una calle próxima a otro hombre en actitud vigilante, manipulando una bandolera, una carretilla y un carrito de bebé que contenía una gran cantidad de herramientas.

Así, tras realizar las gestiones oportunas, se comprobó que los efectos no pertenecían a ninguno de los identificados, puesto que en el interior de la bandolera se halló un documento con datos de una tercera persona, con la que se contactó de inmediato.

La persona propietaria confirmó que, a primera hora de la mañana, le habían sustraído la bandolera del interior del camión que conduce como repartidor.

Explicó que al bajarse del vehículo en la calle Arca Real para realizar su labor de reparto, dejó en el asiento del copiloto su bandolera y que al regresar a la cabina comprobó que se la habían robado.

Asimismo, apuntó que en ella guardaba unas llaves de vehículo, una cartera con 90 euros en efectivo y otros efectos, coincidiendo plenamente con los objetos recuperados.

Además, durante la inspección, la Policía también verificó que el teléfono móvil que portaba uno de los individuos figuraba como sustraído en una denuncia presentada en la comisaría del barrio de Las Delicias el pasado 9 de agosto.

Por su parte, el denunciante manifestó que estacionó su furgoneta en la calle General Shelly para realizar una entrega y que alguien aprovechó ese momento para robarle el móvil, que se encontraba en el asiento del copiloto.

Así, al ser preguntados por la procedencia de las herramientas, uno de los hombres afirmó que habían sido robadas durante la noche del interior de un domicilio en el barrio de Las Delicias.

Por ello, un indicativo de Policía Nacional se desplazó al domicilio señalado, comprobando que el marco de la puerta se encontraba arrancado y la puerta abierta.

Además, el propietario confirmó que las herramientas estaban en el interior de la vivienda y que la puerta había sido violentada, encontrándose perfectamente cerrada la noche anterior.

Con todo ello, los agentes procedieron a detener a los dos hombres como presuntos autores de delitos de hurto en interior de vehículo y un robo con fuerza en domicilio. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad decretó su ingreso inmediato en prisión.

Por su parte, la Policía Nacional les ha intervenido una carretilla porta cargas de dos ruedas neumáticas, una radial, una mezcladora eléctrica de cemento, dos cortadores de azulejos, un martillo percutor, accesorios de fontanería, un sargento, un cortafríos y un soplete.

A todo ello se suman once rollos de cable eléctrico, un destornillador y una herramienta eléctrica pelacables, una piqueta, un alargador de cable y un carro de ruedas para portar herramientas.