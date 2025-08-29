25 años de la Virgen de San Lorenzo: un viaje por los carteles anunciadores de las fiestas de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, inaugurando la exposición de las fiestas de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado este viernes la exposición '25 años de la Virgen de San Lorenzo'.

Un viaje por los carteles anunciadores de la Feria y Fiestas de la patrona de la ciudad. A una semana del inicio de la semana grande, que tendrá lugar del 5 al 14 de septiembre, han presentado esta exposición que "pone en valor el trabajo popular de estos 25 años y que permite al público rememorar las fiestas de la Virgen de San Lorenzo desde sus inicios", tal y como ha asegurado el alcalde.

Recuerda que este año "es muy importante" porque se celebra el 25 aniversario de las fiestas de la ciudad. Y explica que en cada uno de los carteles aparece el nombre del pregonero, de la persona encargada de "dar el arranque" a esta fecha tan señalada en el calendario.

Por ello, el regidor ha agradecido a todos los que han intervenido en el diseño de las obras artísticas con su "manera de interpretar". Y ha repasado los carteles, que reflejan la "evolución" del paso de los años y el avance que se ha dado gracias a las "nuevas formas de ver la vida".

En total son 25 imágenes, a excepción del año 2020, que no pudo celebrarse con motivo del Covid-19 y que forman una muestra llena de "tradición, originalidad e historia". La exposición estará abierta al público hasta el último día de fiestas, 14 de septiembre, en la sala de exposiciones de la oficina de turismo de la Acera de Recoletos.

El horario es de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los domingos será de 10:00 a 14:00 horas.

Carnero ha afirmado que son unas fiestas "únicas" de las que los vallisoletanos "pueden presumir" y pide que se disfrute desde "el máximo respeto". El regidor ha elegido el cartel de este año como el más especial dado que son las fiestas que están a punto de comenzar.

También ha confesado que para él lo más importante es que esta imagen transmite "alegría e invite a participar, a disfrutar".

Listado de los carteles ganadores de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo

2000. Cartel: Mauricio García. Pregón: Eusebio Sacristán

2001: Cartel: Luis López. Pregón: Tomás Rodríguez Bolaños

2002: Cartel: Mª Ángeles García. Pregón: Javier Mínguez

2003: Cartel: David Fernández Tomé. Pregón: Alberto Gutiérrez Alberca

2004: Cartel: Carlos Ibáñez de Prado. Pregón: Juan José Cantalapiedra

2005: Cartel: Mª José Llorente Wattenberg. Pregón: Juan Carlos Pastor

2006: Cartel: Yliria Cristina Santana Sandoval. Pregón: Juan Antonio Quintana

2007: Cartel: Óscar del Amo de Andrés. Pregón: Alejandro Blanco

2008: Cartel: Óscar del Amo de Andrés. Pregón: José Antonio Gil Verona

2009: Cartel: José Luis Gómez. Pregón: Laura López

2010: Cartel: Fernando Pérez Hernando. Pregón: Marta Valverde

2011: Cartel: Trama Publicidad. Pregón: Leo Harlem

2012: Cartel: Trama Publicidad. Pregón: Paco Restaurante La Criolla

2013: Cartel: Óscar del Amo de Andrés. Pregón: Óscar de Rivera

2014: Cartel: Alberto Sobrino. Pregón: Grupo la Carraca

2015: Cartel: Abraham Martín Alonso. Pregón: Celtas Cortos

2016: Cartel: Juan Carlos Velasco del Barrio. Pregón: Los Rockcampers

2017: Cartel: M. Marta Pérez Asensio. Pregón: Roberto Enríquez

2018: Cartel: Mireia Heras Sandín. Pregón: César Pérez Gellida

2019: Cartel: Alberto Sobrino. Pregón: Teloncillo Teatro

2021: Cartel: José Ignacio Fernández Iturmendi. Pregón: Servicios Municipales: Bomberos, Limpieza, Policía Municipal y Servicios Sociales

2022: Cartel: Francisco J. Irigaray. Pregón: Los Cómicos: Álex Clavero, Fran “El Chavo”, JJ Vaquero, Quique Matilla y Roberto Chapu

2023: Cartel: José Ignacio Fernández Iturmendi. Pregón: Alba Oliveros Sanz

2024: Cartel: Juan Diego Ingelmo Benavente. Pregón: Vallkirias Pisuerga

2025: Cartel: Virginia Guadarrama Núñez. Pregón: Jugadoras de Rugby El Salvador y las Patinadoras del CPLV Panteras