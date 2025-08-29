Amenaza de muerte a su víctima tras robarle un caro patinete después de un accidente en Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una persona por robar un patinete eléctrico tras provocar un accidente de modo intencionado, como han confirmado la Benemérita en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La intervención policial arrancó después de que la víctima del robo denunciara los hechos ante la Guardia Civil.

Comunicó que cuando circulaba con su patinete eléctrico por el casco urbano de Laguna de Duero vio al, a la postre, detenido, que tiene varios problemas legales abiertos, el cual se dirigió a él provocando un accidente con clara intención de sustraerle el patinete.

El denunciante cayó al suelo, momento en el que el agresor le sustrae el patinete sin mediar palabra y huye del lugar de los hechos.

Los agentes iniciaron de modo inmediato las investigaciones para la búsqueda e identificación de esta persona y pusieron también este hecho en conocimiento de la Policía Local de Laguna de Duero para su localización.

El denunciante recibió varios WhatsApp del detenido diciendo que el patinete estaba en el lago y que si lo quería recuperar que fuera allí.

Se desplazó al lugar, junto con agentes de la Policía Local. Se localizó al detenido, quien incluso en presencia de los referidos agentes amenazó de muerte al denunciante, por lo que se procedió a su detención, siendo entregado posteriormente a la Guardia Civil.

Las diligencias correspondientes son remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid.