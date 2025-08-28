El nuevo Gadis de Valladolid abre sus puertas con descuentos y regalos para todos los clientes

Gadis ha reforzado su presencia en Valladolid con la apertura del supermercado número 17 en la ciudad y el 23 en la provincia. La cadena de supermercados de origen gallego ha elegido el Paseo de Zorrilla, 58, para abrir este punto de venta.

Asimismo, esta nueva apertura ha generado 42 nuevos empleos que se incorporan al equipo humano de la compañía para proporcionar una "atención diferencial" sobre todo en las secciones de producto fresco: pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería.

El nuevo Gadis cuenta con más de 10.000 referencias para dar mayor capacidad de elección a los clientes y tiene más de 1.900 metros cuadrados. Esta propuesta cuenta con productos frescos de calidad, primeras marcas, un surtido equilibrado de la marca propia y opciones veganas, ecológicas, sin gluten.

En este nuevo diseño de Gadis, han tenido en cuenta que los clientes puedan hacer una compra "cómoda y rápida". Además, han seguido con parámetros de "sostenibilidad ambiental, primando la eficiencia energética con avanzados sistemas de iluminación y climatización".

Los clientes podrán hacer sus compras en un amplio horario ininterrumpido, de 9:30 a 21:00 horas, de lunes a sábado, así como en la tienda online. El punto de venta dispone de servicio a domicilio.

Gadis celebrará la apertura del supermercado con precios especiales en numerosos productos y diferentes acciones para premiar a sus clientes. De este modo, regalarán un altavoz inalámbrico a los que realicen compras por valor de 25 euros o más durante el día de la apertura.

Por otro lado, los clientes que compren los días 28, 29 o 30 de agosto por un importe igual o superior a los 30 euros recibirán un cheque de tres euros en su cartera Gadis.