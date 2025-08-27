El Manuel Carrasco más salvaje ofrecerá un gran concierto en un escenario único de Medina del Campo

Manuel Carrasco en directo Fotografía cedida por la organización a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Manuel Carrasco, uno de los artistas más reconocidos del panorama musical nacional, va a presentar este viernes, 29 de agosto, su gira ‘Tour Salvaje’ en un escenario único como es el Castillo de la Mota de Medina del Campo, dentro de la programación del festival ‘Dando la Mota’.

Se espera un lleno absoluto en un concierto que está considerado el más ambicioso de sus más de dos décadas de trayectoria artística.

El Ayuntamiento de Medina del Campo, junto a la organización del evento, han diseñado un plan especial de movilidad y accesibilidad con el fin de garantizar la comodidad y seguridad de los miles de asistentes que acudirán al municipio.

Plan de movilidad y accesos

Se va a restringir el tráfico en la Avenida Castillo y habilitarán zonas peatonales en los accesos al recinto y se va a habilitar un parking principal a menos de 200 metros del Castillo de la Mota, en la explanada frente a la calle Infantes de Aragón.

La organización recomienda el acceso desde la A-6, a través de la salida 157, para quienes lleguen en vehículo desde fuera de la localidad vallisoletana.

La apertura de puertas va a tener lugar a las 19:30 horas por la Avenida Castillo, en la puerta principal del recinto y el inicio del concierto tendrá lugar a las 21:30 horas.

Aconsejan llegar con antelación para evitar aglomeraciones, especialmente en la franja de mayor afluencia que está prevista entre las 19 y las 21:30 horas y la organización anima al uso de vehículos compartidos y transporte público con el fin de favorecer un desplazamiento fluido y sostenible.

De acuerdo con la Ley de Menores, los asistentes de 16 y 17 años deberán presentar una autorización firmada por padre, madre o tutor legal y los menores de 16 años deberán asistir acompañados y presentar igualmente la autorización correspondiente.

Un concierto único

Este 2025 marca un año especial en la carrera de Manuel Carrasco que presenta su trabajo discográfico más innovador y musical con su ‘Tour Salvaje’.

Se trata de un espectáculo concebido para emocionar y reunir a miles de seguidores en torno a la fuerza de la música en directo.