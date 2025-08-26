Valladolid conmemora su "gran aportación a la dignidad humana" y la Controversia tendrá un barrio y una plaza

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentan el programa de actividades conmemorativo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid. Rubén Cacho Ical

Hace casi cinco siglos que en la ciudad del Pisuerga se plantó la semilla de lo que terminó siendo un hito universal, el reconocimiento de los derechos humanos. La llamada Controversia de Valladolid cumple 475 años (1550-2025) y la urbe pucelana se prepara para conmemorar este hecho histórico.

Para ello, el Archivo Municipal de Valladolid ha sido el escenario escogido para presentar todas las actividades que durante este año, el próximo 2026 y parte de 2027 se celebrarán en la ciudad. Además, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha aprovechado la cita para anunciar varias medidas.

Entre las más llamativas está que la segunda fase de rehabilitación para convertir en viviendas los Cuarteles de Artillería, junto a la calle Fray Bartolomé de las Casas, recibirá el nombre de 'Barrio de los Derechos Humanos' y sus calles se dedicarán a personajes relacionados con la Controversia.

Presentación de los actos conmemorativos por el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid Rubén Cacho Ical

Asimismo, la Controversia aparecerá dentro del callejero de la ciudad ya que dará nombre a una plaza en el ensanche de la calle Cadenas de San Gregorio, un espacio emblemático junto al lugar donde Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda debatieron sobre los derechos y el trato a los pueblos indígenas de América.

Dicha plaza, además, se ornamentará con un monolito, a poder ser con piedra de Campaspero, que incorporará el logo y la fecha conmemorativa de la Controversia. También incluirá señalética con un QR que de acceso a toda la historia de este hito.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Valladolid estudiará junto a todos los organismos que participan en la conmemoración de la Controversia la declaración dentro de la Unesco como Memoria del Mundo de la Controversia de Valladolid como primer debate sobre la dignidad humana.

Exposiciones, teatro, congresos, encuentros, conferencias, cine, publicaciones, visitas guiadas o música conforman un amplio programa de actividades que no está cerrado y permanece abierto para la incorporación de eventos que puedan estar relacionados con los derechos humanos y la Controversia.

Un elenco de citas que se ha preparado a través de la Comisión organizadora de la conmemoración, constituida el pasado mes de abril, que está integrada por el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid, el Arzobispado, la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

En la preparación del programa también ha colaborado una Comisión científica constituida el pasado mes de julio y diversos expertos e instituciones que han adherido a sus actividades citas relacionadas con este hecho universal.

Durante la presentación del evento, Carnero ha estado acompañado por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, además de representantes de todas las entidades, organizaciones e instituciones participantes.

"Lo que estamos defendiendo es lo nuestro, lo que queremos dar a conocer es lo nuestro", ha incidido el alcalde de la ciudad vallisoletana. Según el regidor, esta conmemoración, que se extenderá por todo lo que queda de año y el próximo 2026, pretende ser un espacio de "reflexión" que pueda "llegar a todos los públicos".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentan el programa de actividades conmemorativo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid. Rubén Cacho Ical

En este sentido, Carnero ha destacado que Valladolid es una "ciudad llena de historia" y así lo atestiguan diversos hitos como los nacimientos de los reyes Felipe II y Felipe IV, el casamiento de los Reyes Católicos, la muerte de Cristóbal Colón, o el hecho que se estipulase junto a Magallanes la vuelta al mundo.

"Tantos y tantos hechos históricos relevantes" que hacen que en Valladolid se respire "historia por los cuatro costados". "Para mí, si hay un hecho fundamental, que de alguna manera nos adjetiva a los vallisoletanos es la Controversia y ese compromiso con los derechos humanos a través de ese debate. Es la gran aportación que hace Valladolid y es uno de los méritos e importancia que tiene esta ciudad en la historia universal", ha subrayado.

Para el regidor, los vallisoletanos tienen que alcanzar un "mayor conocimiento" y "mayor conciencia" de la Controversia y "presumir de ello".

Música, teatro, cine y publicaciones

La conmemoración del 475 de la Controversia de Valladolid contempla diferentes actividades relacionadas con el teatro, el cine, la música y presentaciones de publicaciones literarias y científicas en torno a este hecho.

Dado que la música se considera como una de las dimensiones que más y mejor ayudan a entender y comprender el alma de una época, el próximo 14 de septiembre la Casa de Zorrilla acogerá en su jardín romántico el concierto de piano 'Música para una Controversia', de Antonio Baciero sobre Antonio de Cabezón.

Mayo de 2026 es la fecha elegida para el concierto de Diego Fernández Magdaleno, que trae una propuesta que se basa en el diálogo de las músicas del siglo XVI y XXI, a través de partituras de Antonio de Cabezón, Tomás de Santa María o Esteban Daza, junto a obras de Teresa Catalán, Francisco García Álvarez o Jesús Legido.

Asimismo, durante el periodo estival del próximo año tendrá lugar el festival de música tradicional mexicana en colaboración con grupos de folclore autóctonos.

La propuesta cinematográfica se incluirá en la programación de la 70º edición de la Seminci con el ciclo 'Dos orillas y un eterno debate'. También se editará un número especial en la revista Caimán Cuadernos de Cine, y se celebrará el ciclo 'Cine y Controversia', en colaboración junto al aula de Cine de la UVa, en marzo del próximo año.

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, por su parte, convocará para el curso 2025-2026 un concurso de microteatro relacionado con la Controversia de Valladolid dirigido hacia la educación en valores en el ámbito escolar.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentan el programa de actividades conmemorativo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid. Rubén Cacho Ical

El 1 de octubre se presentará el libro Mahatma Gandhi: Anticolonialismo y no violencia, en la Casa de la India, de la mano de Mario López Areu, director del Deparamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.

Asimismo, durante la Feria del Libro de 2026 se celebrará una mesa redonda que abordará una revisión historiográfica sobre la Controversia. En este apartado, por último, se desarrollará una recuperación y edición de textos históricos o clásicos agotados de interés singular, la publicación de la producción del 475 aniversario o una edición de un cómic digital para jóvenes. También se producirá una serie de podcast y un video podcast con expertos.

Exposiciones, encuentros, congresos y conferencias

En el marco de esta conmemoración, el Ayuntamiento de Valladolid junto a la Comisión organizadora han preparado innumerables actividades en lo que resta de 2025 y hasta 2027. Entre ellas se encuentran exposiciones, congresos, encuentros y conferencias.

Desde septiembre de 2026 y hasta junio de 2027, el Archivo Municipal será escenario de una muestra con contenido documental y bibliográfico, formada por originales y facsímiles, de los documentos que se conservan en diferentes archivos y bibliotecas de Valladolid y fuera de ella sobre la Controversia.

Entre el 24 y 26 de noviembre del próximo año tendrá lugar el 'Congreso científico internacional sobre la Controversia de Valladolid', que estará organizado conjuntamente por la UVa y la UEMC. Será la Facultad de Derecho la que acoja estas jornadas donde se abordará el hito desde diferentes puntos de vista de especialistas en la materia.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentan el programa de actividades conmemorativo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid. Rubén Cacho Ical

Por otro lado, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2026 se celebrará el congreso 'Pueblos indígenas, entre la amenaza y la esperanza', bajo la organización del Observatorio de los Derechos Humanos de la UVa.

Tres jornadas en las que se contará con la participación de representantes de las comunidades indígenas americanas, con el fin de visibilizar su situación y dar voz a sus representantes.

Por otro lado, el XXXII Congreso Iberoamericano de Municipios. Ciudad e Innovación, organizado por la OICI y el Consistorio, con el apoyo de la Federación de Municipios y Provincias, la ANMP de Portugal y asociaciones e institutos de las repúblicas iberoamericanas, se celebrará de mayo a junio de 2026.

A finales de este año, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, se dará lugar al encuentro 'Derechos humanos: orígenes y perspectivas', donde se analizará la evolución de esta circunstancia incidiendo en el momento actual.

Entre el 26 y 28 de marzo de 2026, por su parte, tendrá lugar el encuentro ítalo-español de profesores de derecho Constitucional 'La Controversia de Valladolid 2026: los enemigos contemporáneos de la dignidad humana'.

Posteriormente, entre mayo y junio del próximo año será el turno del encuentro internacional 'Los derechos humanos en España e Hispanoamérica, 475 años después. La huella de Fray Bartolomé de las Casas'.

La programación también contempla distintas conferencias como 'Gandhi y los derechos humanos', de la mano de Jesús Ojeda, o el ciclo 'Los protagonistas del Valladolid de la Controversia', dirigido por Javier Burrieza, María Luisa Martínez, Carmen Martínez y Eduardo Pedruelo, que incorpora 12 conferencias dirigidas al público general.

Octubre de 2025 será el turno para la mesa redonda 'Significación jurídica de la Controversia de Valladolid' y a principios del año que viene será el turno del ciclo '¿Qué, por qué, para qué? Diseccionando la Controversia de Valladolid', donde se celebrarán dos mesas redondas organizadas por el Ateneo de Valladolid bajo la coordinación de Luis María Gil-Carcedo y María Concepción Porras.