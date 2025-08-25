La villa de Valladolid que vende casas a "precios muy competitivos" y da hasta 21.400 euros para rehabilitarlas

Desde hace unos años, el precio de la vivienda se mantiene disparado, imposibilitando el acceso a familias cuyo sueldo no es acorde al mercado. Esto ha llevado a muchos a buscar alternativas fuera de la ciudad de Valladolid, abriendo la puerta a municipios que cuentan con "precios muy competitivos", como el caso de Peñafiel.

Conscientes de ello, desde el Ayuntamiento de Peñafiel se han propuesto aprovechar su competitividad, aglutinando en una página web la "amplia oferta" de viviendas unifamiliares que están a la venta en el casco histórico del municipio. Además, han lanzado una línea de ayudas para rehabilitación de hasta 21.400 euros.

Según explica la concejala de Turismo, Yolanda Burgoa, Peñafiel cuenta con "todo tipo de servicios y equipamientos", pero también "una calidad de vida muy buena". Por eso, incide en que si "quieres bienestar, difícilmente vas a encontrar otro sitio".

Yolanda Burgoa explica el nuevo programa de subvenciones para rehabilitar viviendas en Peñafiel Ayto Peñafiel

"Invierte en historia, vive en Peñafiel y contribuye a que nuestro patrimonio siga brillando", destacan en la campaña promocional que han hecho desde el Ayuntamiento de Peñafiel para dar a conocer esta nueva línea de ayudas.

El plazo de presentación de solicitudes para acceder a las subvenciones para rehabilitación se extiende hasta el 31 de marzo de 2026, mientras que la ejecución de las actuaciones tiene que estar finalizada como tarde el 30 de junio del año que viene. Todo la información puede ser consultada en rehabilitapeñafiel.es.

Peñafiel cuenta con algo más de 5.000 habitantes, está a menos de una hora de Valladolid capital y a apenas hora y media de Madrid. Cuenta, además, con la particularidad de estar en plena cuna de la Ribera del Duero, y ser un municipio con enorme tradición y una gran oferta cultural, patrimonial e histórica.

En el municipio destaca el castillo, que se eleva en la cima del cerro desde el que es posible ver todo el núcleo urbano de Peñafiel y los amplios viñedos y campos que rodean la localidad. Muy famosa es también la Plaza del Coso, una de las que mayor encanto y más belleza tienen en nuestro país.