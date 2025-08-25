CCOO denuncia que las nuevas casetas de la Feria de Día son "hornos al sol" y los hosteleros responden: "Son las mismas"

La Federación de Servicios de CCOO Castilla y León ha denunciado "las pésimas condiciones laborales" de los trabajadores de la hostelería durante las Fiestas de Valladolid 2025 en las nuevas casetas metálicas en la Feria de Día.

Estos módulos están construidos en chapa metálica y aseguran que se convierten en "auténticos hornos al sol, alcanzando temperaturas extremas en su interior que ponen en riesgo la salud de camareras, camareros y resto de personal que desarrolla allí su jornada laboral".

CCOO exige al Ayuntamiento de Valladolid que "no mire hacia otro lado ni priorice criterios estéticos o económicos frente a la seguridad laboral". De hecho, aseguran que existen "alternativas ya probadas" como las casetas de madera o aislamiento térmico que "garantizan un entorno más saludable y digno para los trabajadores".

La organización sindical pide la "revisión inmediata" de las condiciones de las casetas instaladas y la puesta en marcha de "medidas urgentes de prevención de riesgos laborales". Sin embargo, el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, ha respondido tajante en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León: "Son las mismas que se han alquilado toda la vida pero las hemos pintado".

En este sentido, no entiende la polémica puesto que "llevan siendo las mismas 10 años atrás", con la novedad de que este 2025 se han pintado del mismo color para "tener una unificación". Explica que un 80% son alquiladas, que son estas, y para que fuese el mismo modelo en toda la ciudad han decidido poner el mismo color a todas.

"Dijimos que había que unificarlas, pero simplemente se han pintado. Siguen siendo las mismas", aclara. Recuerda, por otra parte, que las de madera pertenecen al 20% que son de propiedad de los hosteleros y estas, incide, pertenecen a quienes deciden alquilarlas.

La decoración exterior de la caseta, tal y como informaban, cuenta con un panel frontal, en color básico Pantone 221 con un diseño que hace alusión a Valladolid con un skyline de la ciudad. Además, las casetas contarán con mostradores adaptados para Personas con Movilidad Reducida, que permitirán el disfrute de todo el público.