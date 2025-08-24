Nueva ubicación y fechas de los mercadillos y el rastro durante las fiestas de Valladolid

Con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento ha comunicado el traslado del mercadillo de domingos y festivos, así como el rastro.

El recinto del Real de la Feria es el emplazamiento donde se ubican el mercadillo y el rastro del domingo, y en él instalan cerca de 400 puestos, sumando ambas actividades.

Como consecuencia de la instalación de los feriantes en el citado recinto durante las fiestas, se ha organizado el traslado al aparcamiento del estadio de fútbol José Zorrilla.

Según la Asociación de Feriantes, este traslado es preciso para el montaje (desde el 26 de agosto de 2025 al 4 de septiembre) y desmontaje (desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, ambos inclusive), más los días de apertura de la feria (del 5 de septiembre al 29 de septiembre).

Así el traslado afectará a la ubicación de los mercadillos y rastro, que se celebrarán los siguientes domingos y festividad local: 31 de agosto, 7, 8 (festividad local), 14, 21 y 28 de septiembre de 2025.

Una vez finalizado el desmontaje de las atracciones de la feria, el mercadillo y el rastro, que se celebrarán el domingo día 5 de octubre, volverán a su ubicación habitual.