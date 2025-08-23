Cae una banda de jóvenes atracadores en Valladolid: arrebataron a punta de cuchillo el bolso a dos mujeres

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, por una serie de robos violentos con arma blanca. Los asaltos, que tuvieron lugar en apenas dos días, generaron alarma social al tener como víctimas a una mujer y a una pareja de ancianos.

La detención de los sospechosos se produjo tras una intensa investigación policial que relaciona a los jóvenes con al menos cinco robos más.

El pasado sábado 16 de agosto, una mujer fue asaltada a punta de cuchillo en la calle Álava a última hora de la tarde. Los tres asaltantes le arrebataron el bolso y huyeron, llevándose un teléfono móvil y siete euros. Al día siguiente, el domingo 17, actuaron de nuevo en la calle Navas de Tolosa, amenazando con un arma blanca a una pareja de ancianos y cortando el asa del bolso de la mujer.

Tras los robos, los investigadores de la Policía Nacional iniciaron una exhaustiva investigación que, gracias a la información recabada, permitió identificar a los tres autores. La fase de localización culminó el día 20 con la detención del primer joven en una plaza de la ciudad. Tras ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

Esta primera detención fue clave para localizar a los otros dos jóvenes, detenidos el 22 de agosto. Al ser menores de edad, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que ordenó el ingreso de uno de ellos en un centro de menores y la puesta en libertad del otro. La investigación sigue abierta, ya que se les relaciona con al menos otros tres robos con violencia en Valladolid.