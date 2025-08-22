Valladolid se abre al mundo: la Diputación integra una plataforma para ver contenidos turísticos en inglés y portugués

La Diputación de Valladolid integra en su portal de turismo una plataforma para ver contenidos turísticos en inglés y portugués Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha incorporado la Plataforma de Traducción Automática (PLaTa), un servicio de la Administración General del Estado, en el portal de turismo provincial (www.provinciadevalladolid.com) con el fin de reforzar la proyección internacional de la provincia.

Tal y como señalan desde la institución provincial, esto ha permitido que los contenidos turísticos de la web ya estén disponibles en inglés y portugués, lo que, a su vez, permite llegar a un público más amplio y, con ello, potenciar la difusión de la oferta turística de la provincia.

En el caso de la Diputación de Valladolid, la implementación se ha realizado sobre el gestor Liferay 7, lo que, además, garantiza la escalabilidad del desarrollo y su posible reutilización en otros portales de la Diputación.

La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo POCTEP IBERUS –SmartCDT (Smart Comunidad Digital Transfronteriza), que impulsa la transformación digital de los servicios públicos en entornos rurales.

Con todo ello, cabe destacar que PLaTa se concibe como “una solución tecnológica” impulsada por la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD), que proporciona a las administraciones una herramienta segura, eficiente y de carácter abierto para traducir de manera automática los contenidos institucionales.

La plataforma combina dos motores de traducción de código abierto: Apertium, basado en reglas lingüísticas y utilizado para lenguas como catalán, gallego o valenciano, y Moses, fundamentado en modelos estadísticos y aplicado en idiomas como el euskera o el inglés.