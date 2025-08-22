Detenido en Valladolid por robar un DNI, duplicar la tarjeta de crédito del titular e intentar comprar un móvil

Un hombre ha sido detenido en Valladolid tras intentar comprar un móvil de 1.579 euros valiéndose de un DNI robado para intentar financiarlo y un duplicado de una tarjeta de un conocido establecimiento comercial. Está acusado de los presuntos delitos de estafa y usurpación de estado civil.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, los hechos corresponden al pasado 19 de agosto, cuando el hombre obtuvo el duplicado de la tarjeta gracias a un DNI robado que no era de su propiedad y hacerse pasar por el titular. A la hora de intentar comprar el móvil de alta gama, la operación quedó pendiente de autorización por parte de la financiera.

Dadas las sospechas que el hombre había infundido en el servicio de seguridad del establecimiento, se realizaron las pertinentes gestiones desde el propio comercio para contactar con el titular de la tarjeta, que aseguró no haber solicitado ningún duplicado y que el DNI usado para el duplicado lo había denunciado como sustraído en Madrid.

Al personarse en la tarde del 20 de agosto en el establecimiento el hombre para la recogida del móvil, los trabajadores, en presencia de un vigilante de seguridad, le informaron que la operación había sido denegada por la financiera.

Fue entonces cuando el varón comenzó a ponerse violento, por lo que se optó por dar aviso a la sala CIMACC 091 informando de la situación mientras era retenido por el vigilante.

En el lugar apareció una patrulla uniformada de la Policía Nacional, que cuando tuvieron conocimiento de los hechos y comprobaron la documentación en poder del hombre, procedieron a su arresto y traslado a dependencias policiales.

Finalmente, ha sido puesto a disposición judicial donde se ha decretado su puesta en libertad.