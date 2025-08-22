Un bar de Valladolid reparte un importante premio de la Bonoloto

El bar donde se ha vendido el boleto acertante de la bonoloto

Un ciudadano de Castilla y León está de enhorabuena. Esta noche de viernes ha traído suerte a la Comunidad con el sorteo de la Bonoloto.

Miles de euros han ido a parar a Valladolid tras un boleto acertante que se ha validado en el despacho receptor nº 85.605 ubicado en la Avenida de Segovia. Concretamente, se ha vendido en the tunnel bar.

Se trata de un premio de segunda categoría -cinco aciertos y el complementario- y es de 49.818,82 euros. Este ha estado repartido dado que también ha ido a parar a Alcalá de Guadaira y a Leganés.

De primera categoría no ha habido boletos acertantes por lo que el bote que se pondrá en juego el próximo día tendrá un bote de 1.000.000 de euros.