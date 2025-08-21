Estos son los servicios especiales de autobuses para las ferias de Valladolid: más frecuencias y conexiones

La Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo se han convertido en una de las citas más esperadas por los vallisoletanos. Unas fechas marcadas en el calendario que reúnen durante una semana a miles de personas en las principales localizaciones de la ciudad del Pisuerga.

Por este motivo, durante estos días, se producen miles de desplazamientos a través de vehículos particulares, pero también mediante el transporte público de la ciudad.

A sabiendas de ello y en su intento de evitar posibles colapsos y aglomeraciones, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de Auvasa, ha decidido maximizar su oferta de servicios para garantizar que vecinos y visitantes puedan desplazarse en autobús de una forma cómoda y segura durante los días de fiestas.

Servicios de las líneas ordinarias y los autobuses lanzadera Auvasa

De este modo, tal y como ha anunciado el Consistorio, un año más se pondrá a disposición del transporte urbano todos los recursos materiales y humanos de los que dispone la empresa para posibilitar la asistencia a los diferentes eventos en la ciudad, independientemente del lugar de origen y destino de las personas que puedan acudir a cada uno de ellos.

Además, duplicará la oferta de servicio nocturno búho y habilitará una línea lanzadera gratuita al recinto ferial desde la Plaza de Poniente cada 15 minutos y hasta la madrugada.

Búho

Como en años anteriores, este 2025 también se prestará servicio búho durante toda la semana de ferias, con horarios desde el centro de la ciudad en viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 04:00 horas en las líneas B1, B2, B3 y B4, y hasta las 03:00 para la B5, y el resto de jornadas hasta las 02:00.

Ahora bien, este año se va a duplicar la oferta del servicio, con expediciones que saldrán cada 30 minutos desde la zona centro a los diferentes barrios de la ciudad, posibilitando que los desplazamientos de madrugada se puedan realizar utilizando el transporte público.

Horarios del servicio nocturno de búho Auvasa

Además, todas estas nuevas expediciones prolongarán recorrido hasta barrios como La Overuela, en el caso del B1, o Pinar de Jalón y Fuente Berrocal, en el caso del B2.

Por lo tanto, los días 5, 6, 7, 12 y 13 de septiembre los búhos B1, B2, B3 y B4 saldrán de la zona centro cada 30 minutos desde las 00:00 h y hasta las 04:00 h, mientras que el resto de los días lo harán de 00:00 h a 02:00 h.

Desde la Plaza de Poniente se dispondrá de las líneas B1 a San Pedro / La Overuela, B2 a Delicias / Pinar de Jalón y B3 a Las Flores, desde Acera de Recoletos el B1 a Covaresa, desde calle Doctrinos las líneas B2 a Delicias / Fuente Berrocal y B3 a Parquesol, y desde Plaza de Zorrilla el B4 a Entrepinos. El B5 tendrá expediciones cada hora desde Plaza de España a La Cistérniga.

Lanzadera

La línea lanzadera conectará la Plaza de Poniente con las inmediaciones del recinto ferial (dársenas del Estadio José Zorrilla), a través de un servicio con salidas cada 15 minutos (o según demanda) y hasta las 02:00 horas los días sábado 6, domingo 7, viernes 12 y sábado 13, y hasta la 01:00 del lunes 8 al jueves 11 y el domingo 14. Los primeros servicios comenzarán todos estos días a las 13:00 horas en la Plaza de Poniente.

Como principal novedad, este año el servicio tendrá carácter gratuito, lo que permitirá acudir al real de la feria y entorno de la feria gastronómica de un modo fácil, rápido y cómodo durante toda la jornada y hasta los horarios de cierre, posibilitando, además, las conexiones con los servicios búho en la zona centro de la ciudad (Plaza de Poniente, calle Doctrinos y Plaza de Zorrilla).

Además, los servicios nocturnos desde el recinto ferial a diferentes barrios de la ciudad se renovarán con trazados y horarios adaptados a la demanda. Las salidas del recinto ferial serán a las 23:15, 23:45 y 00:15 h, mantendrán la cobertura de años anteriores y se ampliará a barrios como Los Santos-Pilarica, Santa Ana y Pinar de Jalón.

Se trata de las líneas R1 (recinto ferial – Villa de Prado – Huerta del Rey - Girón – La Victoria - Rondilla – Avda. Santander - San Pedro Regalado), R2 (recinto ferial – Parquesol – Arturo Eyries - Pº Zorrilla – La Rubia – Covaresa – Santa Ana – Arca Real – Pinar de Jalón), R3 (recinto ferial – Paseo de Zorrilla – Estaciones – Plaza de Santa Cruz – Pilarica - Belén – Los Santos-Pilarica) y R4 (recinto ferial – Huerta del Rey – Arco de Ladrillo – Delicias – Pajarillos – Las Flores).

Líneas ordinarias

Por su parte, las principales líneas ordinarias verán mejoradas las frecuencias en horario de tarde, prolongando los últimos servicios con salida de cabecera a las 23:00 horas, en el caso de las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

La línea 5 también tendrá servicio cada 30 minutos a partir de las 17:30 horas en días festivos, con servicio equivalente al de días laborables, mientras que la 3 prestará el último servicio a las 22:30 horas desde ambas cabeceras y a las 23:00 horas del centro a los barrios.

La línea 24 tendrá último servicio desde La Overuela, a las 22:30 horas y a las 23:00 desde el Paseo de Isabel La Católica.

La línea 18 tendrá últimos servicios a las 23:00 horas desde Plaza de España a La Cistérniga y a las 23:00 horas desde la calle Dos de Mayo a Puente Duero, mientras que en la línea 19 será a las 23:00 desde Puente Duero a la Plaza de la Circular.

En el caso de la línea circular C1, el último servicio saldrá a las 22:30 horas, de La Victoria a Parquesol, y el último servicio de Parquesol a La Victoria, a las 23:00.

No obstante, según señalan desde el Ayuntamiento, se debe tener en cuenta que las líneas ordinarias que circulan por los ejes de la Plaza de Poniente y Duque de la Victoria a Plaza de Fuente Dorada dejarán de hacerlo a partir de las 19:00 horas, habilitándose la parada ubicada en Paseo de Isabel La Católica junto IES Núñez de Arce.

BIKI

Asimismo, cabe destacar que durante el periodo de ferias y fiestas, BIKI también potenciará sus servicios de mantenimiento y logística de reparto de bicicletas, reforzando el número de efectivos y vehículos de apoyo ante la mayor afluencia de personas prevista.