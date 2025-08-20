Puente coloca a su 'community manager' en el Ayuntamiento de Valladolid como consejero de una filial de Renfe

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha colocado al que fuera su 'community manager' en el Ayuntamiento de Valladolid, Ismael Bosch, como consejero de una filial de Renfe.

De este modo, el responsable de redes sociales en el Consistorio vallisoletano entre 2015 y 2018, que también ejerció como jefe de su gabinete, pasa a formar parte del consejo de administración de la filial Renfe Viajeros junto a otros dos nuevos miembros.

Por un lado, la ingeniera industrial, exdirectora de Airbus en Illescas y miembro del comité científico asesor del CSIC, Teresa Busto; y por otro, Santiago Franco, experto en sistemas de información y turismo, que ha trabajado para empresas como Amadeus o PwC.

Tres fichajes con los que, al parecer, Renfe busca realizar una renovación estratégica que permita fortalecer el consejo de administración de Renfe Viajeros con perfiles que, a su parecer, combinan experiencia política, técnica y conocimiento del sector público.

Los nombramientos fueron oficializados el pasado 12 de agosto y lo cierto es que el de Bosch ha llamado bastante la atención por la estrecha relación que le une al ministro Puente, de cuya cartera depende Renfe.

No obstante, cabe destacar que la trayectoria política de Bosch, considerado todo un referente en el PSOE de Castilla y León, está muy vinculada a Óscar Puente.

Politólogo y sociólogo de formación, con varios títulos en Marketing Político y Gobernanza Democrática, Dirección de Campañas Electorales y Competencias Digitales para el sector de la movilidad y transporte, entre otros campos, Ismael siempre ha mantenido ligada su etapa laboral al PSOE.

Actualmente, desarrolla su actividad en el Congreso de los Diputados como asistente de la Presidencia de la Comisión para la auditoría de calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

Si bien, previamente, además de llevar la comunicación del Ayuntamiento de Valladolid, también ha pasado por el Comité Federal del PSOE entre 1998 y el año 2000, ha llegado a ocupar cargos relevantes en las Juventudes Socialistas entre 1990 y 2001, e incluso ha estado al frente del gabinete de la exalcaldesa socialista de Segovia, Clara Luquero.

También fue Secretario de Organización entre 1990 y 1995 y secretario general de 1995 a 1996 de las Juventudes Socialistas de Valladolid.