Parroquias en movimiento en Valladolid: Argüello realiza 19 nombramientos y muchos cambios en el inicio de curso

Luis Arguello, durante la homilia con motivo de la festividad de San Pedro Regalado Diócesis de Valladolid

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha decretado un total de 19 nombramientos para el nuevo curso pastoral 2025/26, que estará enmarcado en la celebración del Año Santo “Peregrinos de Esperanza”, cuya clausura en la Archidiócesis vallisoletana tendrá lugar el próximo 28 de diciembre.

Habrá cambios en las iglesias de Valladolid capital. Por ejemplo, el nuevo deán de la Catedral será Manuel Fernández Narros, ratificado tras su designación en junio por el Cabildo Catedralicio. Tomará posesión el 6 de septiembre a las 18:00 horas en una Eucaristía presidida por el Arzobispo.

José Andrés Cabrerizo Manchado, anterior deán, pasa a ser párroco de San Pedro Apóstol y Santa Clara de Asís.

En las Parroquias de Santiago Apóstol y Santísimo Salvador, el nuevo párroco será Jorge Fernández Bastardo. Como vicario parroquial se incorpora Ángel Antonio Alonso Ramírez, que además será párroco en Geria (Asunción de Nuestra Señora) y en Villán de Tordesillas (San Miguel Arcángel).

Gregorio Casado Jiménez, nuevo párroco de Nuestra Señora de Prado. Francisco Javier Martínez Pérez, nuevo párroco de San Pascual Bailón.

Por su parte, en la Sagrada Familia y San Ildefonso seguirá Eutimio Alfonso Mieres Beltrán, ahora como párroco in solidum (moderador), acompañado por Sebastián Aldavero García como párroco in solidum.

Y César Pastrana Zapico será nombrado vicerrector de la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa.

En la provincia

El recién ordenado sacerdote Alberto Muñoz Pardal tendrá su primera misión como párroco de Castronuevo de Esgueva (Santa María), Renedo de Esgueva (Inmaculada Concepción) y Villarmentero de Esgueva (Santa Juliana).

Isidro Alonso Moratinos, párroco en La Overuela (Asunción de Nuestra Señora).

Grzegorz Lonski, párroco en Boecillo (San Cristóbal) y en Viana de Cega (Asunción de Nuestra Señora).

El religioso Deo Kahuranyi Kayihungu, administrador parroquial en San Pedro de Latarce, Urueña, Villanueva de los Caballeros y Villardefrades.

Mario Martín Gilsanz, párroco en Berrueces, Gatón de Campos, Montealegre de Campos, Moral de la Reina, Tamariz de Campos, Valdenebro de los Valles, Villabaruz de Campos, Villalba de los Alcores y Villanueva de San Mancio, con Félix Antonio Pérez Pérez como diácono adscrito.

José María Ortega Carazo, párroco en Amusquillo, Canillas de Esgueva, Castroverde de Cerrato, Esguevillas de Esgueva, Fombellida, Torre de Esgueva, Villaco y Villafuerte, acompañado por el diácono permanente José María Sánchez Simón.

Asimismo, Adam Sudol, nuevo párroco en Medina del Campo (San Miguel Arcángel y Santo Tomás Apóstol), así como en Ataquines, Gomeznarro, San Pablo de la Moraleja y San Vicente del Palacio, con el diácono permanente Felipe Olmedo Rubio, ordenado también diácono permanente el pasado mes de junio.