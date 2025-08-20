Buscan voluntarios para la Vuelta a España en Valladolid: recibirán un obsequio y avituallamiento

Imagen de archivo de la Vuelta Ciclista a España en una edición pasada en Valladolid M. Chacón ICAL

La Vuelta Ciclista a España regresa este próximo 11 de septiembre a Valladolid, después de su último paso en 2023. La ciudad del Pisuerga acogerá una contrarreloj individual en la etapa 18 de la competición con un recorrido urbano a lo largo de 27,2 kilómetros.

Y para que todo salga perfecto, la Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha hecho un llamamiento para encontrar a voluntarios que participen en el operativo para que todo salga lo mejor posible. La organización, por su parte, dará un obsequio a todos aquellos que decidan sumarse además de avituallamiento.

Tal y como se informa en el anuncio de la FMD, la "apasionante" contrarreloj individual volverá a acoger a los mejores ciclistas del pelotón internacional en una prueba que promete ser "increíble".

Para participar como voluntario, el plazo de inscripción finaliza el próximo 25 de agosto y los candidatos pueden formalizar la solicitud de acceso a través de la página de la propia FMD donde se encuentra el enlace para acceder al formulario.

Existen varias opciones de participación y a los voluntarios se les hará seguridad de responsabilidad civil. Entre las tareas a desarrollar se encuentra el marcaje del recorrido con vallas y/o cintas y los voluntarios deberán seguir en todo momento las instrucciones de coordinación y de la Policía Municipal.

Además, también existe un documento con preguntas frecuentes o la posibilidad de poder contactar con la organización para resolver cualquier duda a través del correo electrónico voluntariosvueltaciclista@ava.es o en el teléfono 983 476 366, del Polideportivo Pisuerga, o 983 426 307, del Polideportivo Huerta del Rey.

Esta 18 etapa se celebrará el jueves 11 de septiembre, coincidiendo además con la celebración de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 de Valladolid. La salida del primer corredor tendrá lugar a las 13:12 horas y se prevé que la última llegada a meta sea en torno a las 14:41 horas.

Tras la prueba en Valladolid capital, los mejores ciclistas del mundo seguirán al día siguiente por la provincia con una etapa que se iniciará en Rueda y finalizará en Guijuelo (Salamanca), antes de dar paso a la última prueba de montaña y ya después la icónica etapa de Madrid, para finalizar la Vuelta a España.