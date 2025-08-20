Imagen de archivo de la Vuelta Ciclista a España en una edición pasada en Valladolid

Imagen de archivo de la Vuelta Ciclista a España en una edición pasada en Valladolid M. Chacón ICAL

Valladolid

Buscan voluntarios para la Vuelta a España en Valladolid: recibirán un obsequio y avituallamiento

La Fundación Municipal de Deportes ha lanzado un llamamiento en el regreso de esta prueba ciclista a la ciudad del Pisuerga tras su último paso en 2023.

Más noticias: La Vuelta a España se decide en Valladolid con una contrarreloj que recorrerá la gran belleza de la ciudad: "Es una etapa crucial"

Publicada
Actualizada

La Vuelta Ciclista a España regresa este próximo 11 de septiembre a Valladolid, después de su último paso en 2023. La ciudad del Pisuerga acogerá una contrarreloj individual en la etapa 18 de la competición con un recorrido urbano a lo largo de 27,2 kilómetros.

Y para que todo salga perfecto, la Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha hecho un llamamiento para encontrar a voluntarios que participen en el operativo para que todo salga lo mejor posible. La organización, por su parte, dará un obsequio a todos aquellos que decidan sumarse además de avituallamiento.

Tal y como se informa en el anuncio de la FMD, la "apasionante" contrarreloj individual volverá a acoger a los mejores ciclistas del pelotón internacional en una prueba que promete ser "increíble".

Para participar como voluntario, el plazo de inscripción finaliza el próximo 25 de agosto y los candidatos pueden formalizar la solicitud de acceso a través de la página de la propia FMD donde se encuentra el enlace para acceder al formulario.

Existen varias opciones de participación y a los voluntarios se les hará seguridad de responsabilidad civil. Entre las tareas a desarrollar se encuentra el marcaje del recorrido con vallas y/o cintas y los voluntarios deberán seguir en todo momento las instrucciones de coordinación y de la Policía Municipal.

Además, también existe un documento con preguntas frecuentes o la posibilidad de poder contactar con la organización para resolver cualquier duda a través del correo electrónico voluntariosvueltaciclista@ava.es o en el teléfono 983 476 366, del Polideportivo Pisuerga, o 983 426 307, del Polideportivo Huerta del Rey.

Esta 18 etapa se celebrará el jueves 11 de septiembre, coincidiendo además con la celebración de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 de Valladolid. La salida del primer corredor tendrá lugar a las 13:12 horas y se prevé que la última llegada a meta sea en torno a las 14:41 horas.

El director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, presenta junto al presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el alcalde de Rueda, José Ignacio Pérez, presentan el trayecto por la provincia y con salida de una de las etapas en Rueda.

Tras la prueba en Valladolid capital, los mejores ciclistas del mundo seguirán al día siguiente por la provincia con una etapa que se iniciará en Rueda y finalizará en Guijuelo (Salamanca), antes de dar paso a la última prueba de montaña y ya después la icónica etapa de Madrid, para finalizar la Vuelta a España.