Víctor Orta sorprende recitando unos versos del Corán en la presentación de un jugador marroquí

Mohamed Jaouab vivió este martes su presentación oficial como nuevo jugador del Real Valladolid, en un acto que ya pasará a la historia del club no solo por la llegada del internacional marroquí, sino también por un gesto inesperado de su director deportivo, Víctor Orta.

Antes de presentar al futbolista, Orta abrió la intervención citando los versículos 53:39-41 del Corán ante la sorpresa de todos los medios de comunicación.

"El ser humano no obtendrá sino el fruto de su esfuerzo y ese esfuerzo le será mostrado y recompensado. Ojalá la retribución sea tu éxito en este club, que será el éxito de todos", recitó el libro sagrado del islam.

Un guiño cultural que buscaba reconocer el esfuerzo de Jaouab y destacar la importancia del compromiso personal, en un gesto poco habitual en las presentaciones de jugadores en España. Y es que Orta se sabe mover muy bien en este tipo de acciones.

La presentación oficial había sido suspendida el pasado 5 de agosto debido a la ausencia de traductor, por lo que la comparecencia de este martes sirvió para oficializar la incorporación del marroquí y, de paso, dar un toque singular con la intervención del director deportivo.

"Era la primera opción para nosotros", señaló Orta, subrayando las ganas del jugador de recalar en Zorrilla. Jaouab, por su parte, prefirió centrarse en el presente: «Ahora pienso en el Real Valladolid. Este año es muy importante y quiero entrenar más y mejor para poder jugar».

El mercado

Orta explicó que Guillermo Almada ha sido el entrenador con el que más fluidamente ha trabajado este periodo, con prioridades consensuadas y libertad para planificar.

Sobre salidas, detalló que Sylla está pendiente del reconocimiento médico en su nuevo destino y que Amallah y Javi Sánchez cuentan con cláusulas que les permitirían salir de manera unilateral.