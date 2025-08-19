Dos detenidos en Medina del Campo por provocarse lesiones graves durante una pelea con una remachadora

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal, han detenido a dos hombres, de los que no se ofrece nacionalidad, como presuntos autores de un delito de lesiones graves tras una pelea ocurrida el pasado 16 de agosto en la localidad de Medina del Campo (Valladolid).

La intervención se produjo a primera hora de la noche, cuando la sala CIMACC 091 alertó de una agresión en la confluencia de la Avenida Lope de Vega con la calle Cuenca, donde dos hombres habrían atacado con un arma blanca a un tercero antes de darse a la fuga.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre con abundante sangrado en la cara. Varios testigos señalaron a uno de los agresores, que se encontraba sentado en una terraza próxima.

Este hombre, con la camiseta manchada de sangre, se entregó sin resistencia y fue detenido por la Policía Municipal. Se confirmó que la agresión se había llevado a cabo con una remachadora con el mango fracturado y con perfil cortante, que fue incautada por la policía.

La presunta víctima fue trasladada al hospital comarcal de Medina del Campo, donde recibió atención médica y puntos de sutura.

Horas más tarde, otro hombre relacionado con la agresión se presentó en el mismo hospital para tratar varias heridas, entre ellas un profundo corte en la oreja izquierda, y fue detenido por la Policía Nacional.

La investigación posterior determinó que la disputa había sido de índole personal entre personas que se conocían previamente y que uno de los primeros detenidos no había participado en la agresión, por lo que fue puesto en libertad.

Finalmente, los dos hombres con heridas relacionadas con la pelea fueron imputados por la Policía Nacional como presuntos autores de sendos delitos de lesiones graves y posteriormente puestos a disposición judicial, quedando en libertad tras la audiencia.