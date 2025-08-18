Una nube de humo por los incendios cubre Valladolid: "Cerrar ventanas y evitar deporte al aire libre"

El humo de los incendios que azotan a Castilla y León ha llegado hasta la capital vallisoletana

Las consecuencias de los incendios forestales que están azotando a Castilla y León, especialmente en la zona del Bierzo en León, en Zamora y en la Montaña Palentina, también se están dejando notar en Valladolid. Hasta el punto de que la ciudad del Pisuerga ha amanecido con una densa capa de humo que a lo largo de la mañana ha acabado bajando hasta cubrir toda la ciudad.

El tono amarillento y anaranjado del cielo se ha ido extendiendo y desde media mañana ya dificultaba la vista más allá de unas pocas decenas de metros. Una especie de neblina cubre toda la ciudad, provocando algunas molestias al respirar como picor de nariz, garganta u ojos. Los expertos como la neumóloga del Hospital Río Hortega de Valladolid Tania Álvaro de Castro ya han advertido de que los efectos son "muy severos".

Desde la agencia de Protección Civil de Valladolid ya han emitido recomendaciones para tratar de aminorar las consecuencias de esta situación. Así, aconsejan mantener las ventanas cerradas, además de evitar las actividades deportivas al aire libre.

Igualmente, invitan a utilizar mascarilla en caso de ser necesario y piden tener especial atención a colectivos de riesgo y sensibles como niños, ancianos o personas con enfermedades respiratorias. Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid ha mantenido la 'Situación 1, Preventiva' por este episodio de contaminación por ozono y partículas de los incendios.

Se trata del decimoctavo día consecutivo que esta situación se mantiene, aunque en este lunes, 18 de agosto, la contaminación es especialmente visible, además de los efectos inmediatos como los picores anteriormente referenciados.

Actualmente, en Castilla y León existen 10 incendios forestales en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). Todos ellos en estos momentos en las provincias de León (9) y Zamora (1).

En Santovenia de Pisuerga (Valladolid), se declaró este pasado domingo, a las 17:56 horas, un incendio que llegó a alcanzar el nivel 1 por existir la necesidad de implementar medidas de protección a personas o bienes no forestales. Finalmente, a las 19:33 horas, se logró controlar.

En estos momentos, el fuego permanece controlado, aunque no extinguido. Sobre el terreno han trabajado un total de ocho medios del operativo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León. Estuvo compuesto por dos agentes medioambientales y celadores, una cuadrilla terrestre y dos camiones autobomba, además de otros medios.

Las causas probables de las llamas, según las primeras investigaciones, apuntan a que fueron intencionadas. Se estima que el fuego ha afectado a un terreno agrícola total de nueve hectáreas.