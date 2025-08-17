bonoloto

La suerte sonríe a un pueblo de Valladolid con un premio de la Bonoloto

Es un premio de segunda categoría.

La Bonoloto ha traído suerte y mucho dinero a una localidad de Castilla y León este domingo, 17 de agosto.

Ha repartido un premio de segunda categoría -5 aciertos y el complementario- que se ha validado en el despacho receptor nº 84.415 de Herrera de Duero, en Valladolid, situado en Edmundo Grandville, 3.

Décimos de Lotería Nacional.

Se trata de un premio unitario de 40.227,92 euros y en el que ha habido tres acertantes. Además de en este pueblo vallisoletano, también ha ido a parar a Santa Cruz de Tenerife y Coria, en Cáceres.

De primera categoría no ha habido acertantes y en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 1.600.000 euros.