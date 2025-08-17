La suerte sonríe a un pueblo de Valladolid con un premio de la Bonoloto
Es un premio de segunda categoría.
La Bonoloto ha traído suerte y mucho dinero a una localidad de Castilla y León este domingo, 17 de agosto.
Ha repartido un premio de segunda categoría -5 aciertos y el complementario- que se ha validado en el despacho receptor nº 84.415 de Herrera de Duero, en Valladolid, situado en Edmundo Grandville, 3.
Se trata de un premio unitario de 40.227,92 euros y en el que ha habido tres acertantes. Además de en este pueblo vallisoletano, también ha ido a parar a Santa Cruz de Tenerife y Coria, en Cáceres.
De primera categoría no ha habido acertantes y en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 1.600.000 euros.