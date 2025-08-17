Tres detenidos tras una violenta reyerta de madrugada en Las Moreras: hay varios heridos

La Policía Nacional de Valladolid detuvo en la madrugada del pasado 15 de agosto a tres hombres por presuntos delitos de robo con violencia y un delito de lesiones.

Según informan fuentes policiales, los agentes fueron alertados de la presencia de un hombre en las Urgencias del Hospital Clínico de la ciudad, que estaba siendo atendido por una herida en la cara, aparentemente causada por un arma blanca o un objeto similar.

Nada más llegar, los agentes se entrevistaron con el herido y su acompañante, quienes, inicialmente, manifestaron haber sido víctimas de un robo con violencia.

Sin embargo, posteriormente modificaron su versión declarando que, mientras se encontraban en la playa de Las Moreras junto a otros dos hombres, un joven se les acercó para pedir tabaco y, sin motivo aparente, agredió al herido con una botella de cristal rota, provoncándole un corte profundo en el pómulo izquierdo por el que requirió siete puntos de sutura.

Además, este presentaba dos heridas secundarias que necesitaron dos puntos adicionales.

Por su parte, el acompañante del herido entregó a los agentes un pasaporte que, según manifestaron, cayó del bolsillo del presunto agresor durante su huida.

Además, indicaron que el herido vestía la camiseta del agresor, la cual utilizaron para taponar la herida. Si bien, ninguno de los dos precisó cómo la consiguieron.

Tras ello, los agentes iniciaron una investigación para identificar al presunto agresor, a través de la cual también se tuvo conocimiento de que un hombre se personó en dependencias de la Comisaría Provincial para denunciar haber sido víctima de un robo con violencia e intimidación por parte de cuatro hombres en el parque de Las Moreras.

En su declaración, afirmó que, mientras se encontraba solo en Las Moreras, fue rodeado por cuatro hombres, así como que uno de ellos le amenazó con un cuchillo, exigiéndole sus pertenencias y llegando a robarle su pasaporte, 100 euros y su camiseta.

Además, este manifestó haber sufrido un corte en la mano con un cuchillo, por el que fue derivado a un centro médico para su atención.

Por todo ello, en la madrugada del 16 de agosto la Policía Nacional detuvo a tres hombres, dos por un presunto delito de robo con violencia e intimidación y otro por un presunto delito de lesiones, que fueron puestos en libertad tras pasar a disposición judicial.

Por el momento, la Policía Nacional desconoce la identidad del cuarto hombre que podría estar implicado en los hechos.