Detenidos dos compañeros de piso tras agredirse mutuamente en una vivienda en Pajarillos: ambos resultaron heridos

El cuchillo y cristal encontrados por la Policía Nacional en el domicilio de los detenidos Policía Nacional

La Policía Nacional de Valladolid detuvo en la tarde del pasado jueves, 14 de agosto, a dos compañeros de piso por un presunto delito de lesiones y, a uno de ellos, por otro de amenazas, tras agredirse mutuamente.

Según informan fuentes policiales, los hechos ocurrieron a las 19:30 horas, cuando, al acceder a una calle del barrio de Pajarillos, un indicativo policial que patrullaba de paisano en un vehículo sin distintivos observó un tumulto de entre 20 y 30 personas que vociferaban y gesticulaban de forma "ostentosa".

Al acercarse a la zona, los agentes vieron a través de la ventana del rellano de un primer piso a un hombre con la cara y el torso ensangrentado. Por ello y ante la posibilidad de estar ante una reyerta, los policías solicitaron apoyo a otras dotaciones, siendo dos los indicativos de la Policía Nacional que se personaron en el lugar.

Fue entonces cuando estos accedieron al citado portal para entrevistarse con el hombre herido, quien aseguró haber sido agredido con un cuchillo por su compañero de piso tras una discusión relacionada con el alquiler del domicilio que comparten.

Tras ello, los agentes llamaron a la puerta de la vivienda, siendo recibidos por otro hombre, que se encontraba acompañado de su esposa.

Este, por su parte, manifestó que permitió al otro hombre vivir en su casa por no tener un lugar donde vivir, pero que, sin embargo, tras el regreso de su mujer le pidió que abandonara el domicilio y que este se negó reiteradamente, generando graves problemas de convivencia y comportamientos violentos hacia ellos y varios vecinos.

Según su versión, sobre las 19:00 horas, tras recriminarle que los vecinos se habían quejado de su actitud, el herido le empezó a amenazar de muerte y a proferir insultos, llegando a golpearle con un vaso de cristal con el que le causó cortes en la espalda, los brazos y las manos.

El entrevistado apuntó, además, que ambos cayeron al suelo y que el compañero se golpeó la cabeza, negando haberle agredido con ningún arma blanca.

Si bien, durante la inspección del domicilio, los agentes localizaron dos cuchillos de grandes dimensiones sobre la encimera de la cocina, uno de ellos, con cachas de plástico negro y una hoja de aproximadamente 18 centímetros, que fue reconocido por el primer hombre herido como el arma utilizada en la agresión.

Por todo ello, la Policía procedió a la detención de ambos y solicitó una ambulancia que trasladó al hombre herido en la cabeza al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, mientras que, por su parte, el otro fue atendido en un centro de salud.

Tras pasar a disposición judicial ambos han quedado en libertad.