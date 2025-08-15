Los Bomberos en el incendio cerca de Río Shopping

Susto por un incendio en una zona de arbolado cerca de Río Shopping

Las llamas comenzaron sobre las 12:00 horas y han logrado sofocarlo.

Bomberos de la Diputación de Valladolid y del Ayuntamiento se han desplazado a las inmediaciones del Centro Comercial Río Shopping para sofocar un incendio de arbolado y cereal, en un camino entre los municipios de Arroyo de la Encomienda y Zaratán.

La sala de emergencias 112 recibió varias llamadas sobre las 12:32 horas alertando de las llamas. Desde la Diputación de Valladolid fueron 15 los efectivos que realizaron la actuación pertenecientes a los parques de Medina de Rioseco, Tordesillas y Arroyo de la Encomienda.

La primera de las dotaciones comenzó su labor a las 12.39 horas. Aproximadamente, a las 14.00 horas el incendio quedó perimetrado y controlado.

Incendio en Herradón de Pinares

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha visitado esta tarde a varios efectivos que realizaron la intervención en el parque de Bomberos de Arroyo, mientras que el vicepresidente primero, Víctor Alonso, estuvo presente en el lugar del incendio apoyando a los Bomberos.

Por otro lado, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también ha agradecido la labor a los bomberos. "Sois grandes. Seguimos desde el Ayuntamiento junto a vosotros", expresaba.