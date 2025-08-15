Aldeamayor se viste de fiesta en honor a San Roque con un especial pregón y un bonito reconocimiento a las peñas

Aldeamayor ha dado el pistoletazo de salida a sus Fiestas de San Roque 2025, que ya comenzaron con actividades el día 9 y que continuarán hasta el 24 de agosto.

Unos días de celebración, diversión y mucha fiesta donde los vecinos y turistas lo pasan en grande. El reloj marcaba las 21:00 horas y todo el mundo se agolpaba en la Plaza Mayor con la mirada puesta en el balcón del Ayuntamiento para vivir uno de los momentos más significativos: el pregón.

Este año, ha sido a cargo de Adrián Alonso, conocido como "el Cohete", campeón de España, subcampeón de Europa y medallista mundial de patinaje sobre ruedas, nacido y residente en Aldeamayor.

Antes de que pronunciara su emotivo discurso, ha salido a saludar y mandar un mensaje a todos los vecinos el alcalde, Roberto Martínez, que disfruta de sus primeras fiestas en este puesto tras el cambio de bastón. Y donde ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Comenzaba dando un agradecimiento "muy grande" a las peñas de Aldeamayor y a Protección Civil. Y deseaba a todos que "disfruten mucho de las fiestas" y lo pasen bien "con educación y respeto".

El alcalde, Roberto Martínez, deseando unas buenas fiestas

Por su parte, Alonso, que ha sido recibido un caluroso aplauso, ha agradecido a quienes le apoyan durante su carrera profesional que le ha llevado a lo más alto del podio.

"Estoy igual de emocionado y más nervioso que si estuviera en la línea de salida de una gran final", comenzaba el pregonero, quien ha recordado la cantidad de actividades que se pueden hacer durante estos días.

El pregonero Adrián Alonso, junto con el alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar

Eso sí, también ha tenido palabras para las peñas, que son las encargadas de llenar de "alegría, locura y color" cada rincón del pueblo. Y ha deseado a todos sus vecinos que lo den todo en estos días mágicos.

Un día de celebración porque los más jóvenes y también los mayores han continuado la fiesta con la Orquesta Azabache al ritmo de los temas más actuales, pero sin olvidar los clásicos que siempre han acompañado.

Una foto de familia en el balcón del Ayuntamiento

Días de celebración

Las actividades continuarán este sábado, 16 de agosto, a las 12:00 con una misa en honor a San Roque en la Iglesia de San Martín de Tours, seguida de una procesión por las calles del municipio.

Por la noche, la música será la protagonista con la Orquesta Pikante a la 01:30 en la Plaza Mayor. También habrá DJs en la carpa instalada en el aparcamiento del colegio a partir de la 01:30.

Los vecinos escuchando el pregón que da inicio a las fiestas

Por otro lado, el domingo, 17 de agosto, a las 10:00 habrá un encierro por el campo mixto y aledaños de la plaza de toros, con música en la Plaza Mayor con el Grupo Abatidos durante el encierro.

A las 19:30, tendrá lugar el Concurso de Cortes con los mejores cortadores nacionales en la Plaza de Toros. A medianoche, la Plaza Mayor acogerá la macrodiscoteca Alefran. El lunes y martes seguirán los tradicionales encierros.

Unos días de diversión y mucha celebración que durante la tarde de este viernes han dado el pistoletazo de salida.