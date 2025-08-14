VÍDEO | Peñafiel se va de fiesta: "Esperamos muchísima gente de la provincia, de Castilla y León y de toda España"

El estruendo del cohete, el resonar de las campanas y el griterío juvenil resuenan en plena cuna de la Ribera del Duero. Peñafiel (Valladolid) ha arrancado este jueves, 14 de agosto, sus fiestas de San Roque 2025. Millares de vecinos y visitantes se darán cita hasta este próximo día 18 en esta villa, especialmente conocida por sus vinos, la gastronomía, el chúndara y los festejos taurinos.

"Esperamos muchísima gente de la provincia, de Castilla y León y diría que de toda España", resalta expectante el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, en declaraciones a este periódico escasos segundos antes del lanzamiento del cohete que da inicio a las fiestas.

Un cohete que este año, además, ha sido especial. No ha sido el pregonero, Javier Margüello 'Pitirri', el encargado de encenderlo, sino que ha dejado los honores a su hijo. Ante una Plaza de España abarrotada y desde el balcón del Ayuntamiento, el peñafielense de cuna ha sido breve, pero intenso en su discurso con recuerdos a su infancia y al mundo del toro, en calidad de fiel defensor de las tradiciones taurinas en el municipio.

Precisamente, a esos "componentes tradicionales", aunque no solo en la parte taurina, sino en referencia a todo lo que rodea las fiestas, es a lo que se ha referido igualmente el alcalde en palabras a este diario. Es esto uno de los componentes que impulsan a Peñafiel como uno de los destinos claves en estas fechas.

"Este año, sobre todo por la coincidencia de que los días más fuertes han caído en fin de semana, esperamos que haya una asistencia de público y de gente que quiere participar en las fiestas intensa", aventura.

Al pregón de Javier Margüello le ha seguido el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, con lanzamiento de caramelos y amenizado por el ritmo de la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Alfredo Calvo Martín.

Ya a las 13:00 horas se ha celebrado en el Salón de Plenos la curiosa subasta de vistas. Una oportunidad para peñafielenses y visitantes de asegurarse la mejor posición para disfrutar de los eventos taurinos en uno de los escenarios más icónicos de nuestro país, la Plaza del Coso.

Mientras las charangas ambientan el vermú, la programación de tarde tiene preparada el primer festejo taurino con el desencajonamientojnamiento de las reses que se lidiarán durante estas fiestas. Por la noche se celebrará el Toro de Fuego y a partir de este viernes arrancarán los deseados chúndara.

"Llevamos muchos años haciendo hincapié en fomentar la fiesta de día", reconoce el regidor de esta villa enclavada entre viñedos y campos castellanos. Para Díez, "el ambiente de las cantinas de Peñafiel es excepcional", algo que, junto a que se puede compatibilizar con los festejos taurinos, para que nadie se pierda nada, es "muy grato".

Cabe resaltar que el Ayuntamiento de Peñafiel, según destaca el alcalde, ha articulado un "importante" plan de seguridad con "muchos dispositivos de emergencia", para que toda la gente que venga a disfrutar, a la que ha deseado que se lo pase "muy bien", pueda "ser atendida en las mejores condiciones posibles" en caso de producirse algún incidente.

Asimismo, ha solicitado encarecidamente a todas las personas "mucha responsabilidad", especialmente en cuanto a la participación en los festejos taurinos. "Nadie mejor que uno mismo para saber las limitaciones físicas que tiene cada uno", ha apuntado.

Por último, ha querido hacer un llamamiento a todo el mundo, peñafielenses y visitantes, para que disfrute "en buena sintonía y convivencia", con el objetivo de que "el último día de las fiestas podamos hacer un balance muy positivo".

Peñafiel encara así días de diversión, alegría y mucha fiesta, hasta el próximo 18 de agosto, con un amplio programa de actividades que durante todas las jornadas mantendrá entretenidos a vecinos y visitantes. San Roque 2025 ya está aquí y el ambiente en la cuna de la Ribera del Duero ha disparado por completo el termómetro de la diversión.