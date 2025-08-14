Un pueblo de Valladolid se lleva un dineral con el primer premio de la Lotería Nacional

Valladolid ha sido agraciada por partida doble este sábado en el sorteo de la Lotería Nacional. Un primer premio de 300.000 euros al número 25044 ha sido consignado en una decena de municipios españoles, uno de ellos en el municipio vallisoletano de Medina del Campo. En concreto en la administración 2 de la calle Maldonado, número 17.

Pero además, el segundo premio de 60.000 euros al número 42795 ha recaído en Valladolid capital. Once administraciones repartidas por la geografía española han sido las afortunadas y entre ellas la ubicada en la calle Cardenal Torquemada número 44, en el barrio de La Rondilla.