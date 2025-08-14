"Gracias por proteger nuestra tierra": Mañueco envía su agradecimiento a quienes luchan contra los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido hoy en Valladolid al Centro Autonómico de Mando (CAM), órgano superior coordinador de los nueve centros provinciales de mando en la lucha contra incendios.

Mañueco ha expresado todo su “reconocimiento y agradecimiento a quienes luchan contra los incendios”, apuntando a técnicos, bomberos, brigadas, pilotos, UME, Guardia Civil, mandos, Protección Civil, Cruz Roja, voluntarios y equipos de otras comunidades y Portugal, tal y como ha especificado en X.

Tras su visita al centro desde donde se coordina toda la actuación de la Junta de Castilla y León, el presidente ha enviado ese mensaje a todos aquellos que intervienen en la lucha contra el fuego que asola la Comunidad y ha exclamado: “¡Gracias por proteger nuestra tierra!”.

Asimismo, también en redes sociales, ha señalado que "entre tanta desolación por los graves incendios forestales que sufre nuestra tierra, hay lugar para la esperanza". Así, ha indicado que "vamos a reconstruir lo que el fuego se ha llevado, pero lo primero es proteger la vida" y ha pedido seguir las indicaciones de seguridad.