Detenidos dos vecinos de Cabezón por el robo de material agrícola que luego vendían en chatarrerías

Imagen de la Guardia Civil tras localizar uno de los objetos robados en Cabezón

La Guardia Civil, dentro de la operación Telaro, ha detenido a dos vecinos de Cabezón como presuntos autores de cuatro robos con fuerza y siete hurtos agravados. Estos hechos tuvieron lugar entre mayo y julio de este año.

A ambos se les atribuyen distintos presuntos delitos contra el patrimonio en explotaciones agrícolas de la zona. Todo se inició tras la denuncia por la sustracción de cruces de riego en una finca del municipio.

Los investigadores procedieron entonces a inspeccionar centros de reciclaje, localizando parte del material que había sido robado, marcado por su propietario para que fuera más fácil su identificación.

El hallazgo propició que se abriera una línea de investigación que llevó hasta los supuestos autores, ya conocidos por sus antecedentes en delitos de naturaleza similar.

Los posteriormente detenidos tenían un modus operandi que consistía en actuar de noche, aprovechando su conocimiento del terreno para que no fueran detectados.

Sustraían materiales como baterías, gasóleo, cable de cobre y componentes de riego, que posteriormente eran escondidos durante semanas antes de proceder a su venta en chatarrerías. Dicha estrategia dificultaba la recuperación de los mismos y la identificación de los ladrones.

Durante la operación, los agentes pudieron recuperar efectos valorados en unos 3.200 euros, que fueron devueltos a sus legítimos propietarios. Ambos detenidos quedaron en libertad tras prestar declaración ante la autoridad judicial.