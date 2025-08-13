Jorge y Pedro, los vallisoletanos que salvaron la vida a un hombre en un bar: "Demostraron valentía"

Jorge y Pedro, los vallisoletanos que salvaron la vida a Mario, en el homenaje Ayuntamiento de Cigales

Hay personas que se merecen bonitos y reconocidos homenajes. Héroes anónimos que ayudan a los demás sin esperar nada a cambio y que logran salvar sus vidas, en el sentido literal de la palabra.

Esta es la historia de Jorge Caballero, un Policía Municipal de Valladolid, y Pedro Casado, soldado del ejército español. Ambos demostraron que con su valentía y temple podían salvar la vida de una persona en una situación crítica.

Fue el pasado domingo de resurrección cuando el vecino de la localidad vallisoletana Mario Franco sufrió un infarto en un establecimiento hostelero. Allí, estos dos vecinos, gracias a una rápida intervención, le realizaron una maniobra de reanimación cardiopulmonar que fue clave hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Como agradecimiento, desde el Ayuntamiento han organizado este emotivo reencuentro que se celebra este 13 de agosto, fecha en la que se cumplen dos meses desde el trasplante que Mario recibió.

Un trasplante que, junto a su "inquebrantable voluntad de seguir disfrutando de la vida", ha hecho posible que hoy pueda seguir disfrutando de cada momento.

A los homenajeados, desde el Consistorio han asegurado que "son un ejemplo de ciudadanía activa, de solidaridad en estado puro" y de que "el heroísmo también se manifiesta en los actos cotidianos de gente corriente".

Una situación extraordinaria en la que respondieron con "humanidad, generosidad y determinación". El alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, ha reconocido la "magnífica labor" de los vecinos y les ha hecho entrega de un pin de plata del Ayuntamiento de Cigales como símbolo de "agradecimiento por su valentía, compromiso y formación que han puesto al servicio de los demás en un momento decisivo".

Al acto acudieron el jefe accidental de la Unidad de Farnesio, el comandante Alfonso de la Fuente Lozano; el Inspector jefe de la Policía Municipal de Valladolid, Don Pedro Santiago Torres Esteban; la corporación municipal de Cigales y familiares de los homenajeados, Jorge y Pedro, así como de Mario Franco.