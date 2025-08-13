La curiosa subasta de balcones en Peñafiel para lograr una vista privilegiada en los festejos taurinos de la Plaza del Coso

Cada pueblo tiene sus tradiciones. Algunas de ellas están más extendidas. Otras son más peculiares. Pero el toque particular de cada municipio siempre está. En Peñafiel (Valladolid) tienen una que llama la atención, entre otras varias, como sus siempre divertidos chúndaras.

Es lo que se conoce como la subasta de vistas. El Ayuntamiento de Peñafiel cuenta con dos edificios en propiedad en su icónica Plaza del Coso, donde cada año por las fiestas se celebran los festejos taurinos. Uno de los eventos canónicos siempre en la programación y que reúne a miles de personas.

Por eso, lograr sitio aquí es una tarea difícil. Motivo por el que hay quienes optan por asegurarse un sitio durante toda la semana y, además, con unas vistas privilegiadas. El Consistorio peñafielense subasta cada año 16 balcones de estos inmuebles con una panorámica única para los festejos populares y formales.

El concejal de Festejos de Peñafiel, Javier Bernabé, explica en qué consiste la subasta de vistas. Ayto Peñafiel

Así lo explica el concejal de Festejos, Javier Bernabé, en un vídeo difundido por el Ayuntamiento. "Raro es el año que queda alguna vista desierta", reconoce el edil. La subasta tendrá lugar este jueves, 14 de agosto, en el Salón de Plenos del Consistorio. Será a las 13:00 horas, después de que Javier Margüello lance el cohete que da inicio a las fiestas justo una hora antes.

Los edificios en los que se subastan estas vistas son el número 2 y el 31 y 32. Ambos cuentan con entrada desde la Plaza del Coso, pero en el caso del segundo también dispone de otra desde la calle Destiladeros.

La subasta de estas vistas empieza en los 600 euros y se puede pujar de 25 en 25 euros o más. En caso de quedar desierta alguna de ellas, aunque ya es "raro", según avisa el concejal, se otorgará por 700 euros a la primera persona que acuda tras la subasta.

El edificio del número 2 cuenta con seis vistas. Tres en la primera planta y tres en la segunda, con baño compartido para hombres y mujeres.

Por su parte, la casa del número 31 y 32 se compone de 10 vistas, cinco en un primer piso y cinco en la segunda. En este caso, hay baños segregados para hombres y mujeres.

Una curiosa subasta que cada año tiene lugar en Peñafiel para que los amantes de los toros, tanto peñafielenses como visitantes, puedan disfrutar de los festejos populares y programados con las mejores vistas en una Plaza del Coso que es única en nuestro país.