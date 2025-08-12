Sancionan a un bar del centro de Valladolid por incumplir el horario de cierre y desalojan a 150 personas de su interior
La Policía Municipal también formuló actas a varias personas que estaban en la puerta.
La Policía Municipal de Valladolid ha levantado un acta por incumplimiento de horario de cierre en un local de Valladolid.
Según han informado fuentes oficiales a este medio, se trataba de un establecimiento del centro de la ciudad, pero no han avanzado más datos sobre su ubicación exacta. Al parecer, no cerró a la hora que debía y en el lugar se personaron los agentes para formular la correspondiente sanción.
En el interior, había 150 personas que tuvieron que ser desalojadas del interior. Asimismo, formularon actas a varias personas que estaban en las puertas de entrada por las molestias ocasionadas.
"Respetar las normas es clave para la convivencia y el descanso", afirman desde la Policía Municipal de Valladolid.