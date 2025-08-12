Sancionan a un bar del centro de Valladolid por incumplir el horario de cierre y desalojan a 150 personas de su interior

La Policía Municipal de Valladolid ha levantado un acta por incumplimiento de horario de cierre en un local de Valladolid.

Según han informado fuentes oficiales a este medio, se trataba de un establecimiento del centro de la ciudad, pero no han avanzado más datos sobre su ubicación exacta. Al parecer, no cerró a la hora que debía y en el lugar se personaron los agentes para formular la correspondiente sanción.

En el interior, había 150 personas que tuvieron que ser desalojadas del interior. Asimismo, formularon actas a varias personas que estaban en las puertas de entrada por las molestias ocasionadas.

"Respetar las normas es clave para la convivencia y el descanso", afirman desde la Policía Municipal de Valladolid.