Robo de película en Alaejos: hace un agujero en la pared del vecino para llevarse garrafas de aceite y botellas de vino

La Guardia Civil ha esclarecido un robo con butrón en una vivienda de la localidad vallisoletana de Alaejos tras hallar un agujero de 70 centímetros que conecta dos bodegas y ha procedido a la investigación de un vecino como supuesto autor de dicho delito.

La investigación comenzó el 4 de agosto, después del aviso del sobrino de la dueña de la vivienda que informaba de un posible robo, entre la tarde del día 2 y la mañana del día 4, de varias garrafas de cinco litros de aceite virgen extra y botellas de vino de distintas variedades de la bodega que utilizan como despensa.

Al inspeccionar el lugar, la Guardia Civil descubrió un agujero tipo butrón de unos 70 cm de diámetro que conecta con la bodega de la vivienda contigua, siendo éste, el único acceso posible para los autores del robo, ya que no se detectaron signos de forzamiento en la entrada principal.

Los agentes realizaron una inspección ocular y verificaron la existencia del butrón y observando escombros recientes en la zona. La propietaria mostró una botella idéntica a las sustraídas, procedente de Jaén, no disponible en supermercados locales, lo que facilitó su identificación.

Tras contactar con los moradores de la vivienda colindante, quienes residían allí desde hacía diez días, se les autorizó el acceso a su bodega. En su interior, los agentes de la Guardia Civil, hallaron dos objetos contundentes con marcas de impacto, presumiblemente utilizados para perforar la pared. Además, se localizaron garrafas de aceite y botellas de vino con restos de tierra similares a los de la bodega afectada.

Ante los indicios, se procedió a la incautación de los productos, posteriormente reconocidos por la denunciante como los sustraídos, y los moradores entregaron voluntariamente otras tres garrafas idénticas.

La denuncia formal fue presentada por el sobrino en el puesto de la Guardia Civil de Castronuño, donde se le entregaron los efectos recuperados.

Por todo lo expuesto, y tras contrastar con el propietario de la vivienda las fechas de residencia de los actuales inquilinos, así como los indicios hallados en ambas bodegas, se ha procedido a la investigación del contratante de la propiedad como presunto autor de un delito de robo con fuerza.