Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de 75 años en el río Pisuerga

Los Bomberos en el río Pisuerga, en imagen de archivo Policía Municipal de Valladolid

Un hombre de 75 años ha sido rescatado en el río Pisuerga durante la noche de este lunes, 11 de agosto.

Según informa la sala de emergencias 112 de Castilla y León, recibieron un aviso a las 21:21 horas alertando de un cuerpo en el agua a la altura del Puente de Poniente, continuación de Avenida de Gloria Fuentes.

Concretamente, el varón se ubicaba en el margen izquierdo del río en el lado de la Rosaleda. Desde la sala de operaciones 112 dieron el aviso rápidamente a Sacyl, Bomberos, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y Centro Coordinador de Emergencias.

En el lugar, tanto Bomberos como personal sanitario de la UVI móvil actuaron. Sin embargo, no pudieron hacer nada por salvar su vida.