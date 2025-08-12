Expertos nacionales analizarán el potencial del cielo de la provincia ante el eclipse de 2026: "Es excepcional"

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta actividades con motivo del eclipse solar de 2026

La Diputación de Valladolid continúa dando a conocer las actividades preparadas con motivo del próximo eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026.

Entre ellas, ha avanzado que el IX Foro de Turismo Provincia de Valladolid, que se celebrará el 29 de octubre en el Castillo de Fuensaldaña, tendrá el lema 'una mirada al cielo', donde se analizará el potencial de la provincia ante el eclipse total de sol.

Asimismo, contará los especialistas de mayor relevancia teniendo en cuenta que es un fenómeno de alcance nacional e internacional que nadie se quiere perder.

En concreto, contará con la presencia de Antonia Varela, presidenta de la Fundación Starlight, y Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y secretario de la Comisión Nacional del Eclipse, así como de Carlos González Aznar, experto en creación de experiencias astroturísticas y autor del Estudio sobre Turismo Astronómico en la provincia de Valladolid, encargado por la Diputación.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha asegurado que la península será el "mejor lugar del mundo" para observarlo y que pondrán en marcha acciones de promoción para atraer turistas durante estos días y coordinar su llegada.

Durante la jornada, se abordarán aspectos clave sobre el fenómeno astronómico, casos de buenas prácticas y estrategias para potenciar el astroturismo como motor de desarrollo rural y turístico.

Actualmente, trabajan en colaboración con otras administraciones, como ayuntamientos, para desarrollar distintas actividades. Por ejemplo, charlas, observaciones estelares o catas bajo las estrellas.

La propuesta incluye experiencias diversas como jornadas de iniciación a la astronomía en Villabáñez, con charlas y observaciones guiadas en el páramo; un programa anual en Trigueros del Valle que, desde este verano y hasta agosto de 2026, combinará conferencias, actividades familiares y citas especiales vinculadas al eclipse; y originales “catas de estrellas” en Curiel de Duero y Piñel de Abajo, donde el enoturismo se fusionará con la observación astronómica en entornos singulares.

Otros municipios como Canillas de Esgueva, Velascálvaro, Valbuena de Duero, Encinas de Esgueva, Lomoviejo y Villanubla acogerán propuestas que van desde la instalación de planetarios portátiles y talleres prácticos, hasta rutas nocturnas y veladas astronómicas coincidiendo con fenómenos como las Perseidas.

El Centro de Interpretación de Matallana será uno de los espacios protagonistas el 12 de agosto de 2026, acogiendo actividades especiales como talleres, rutas y conciertos para vivir de forma única el momento del eclipse.

'Una mirada al cielo' será el estandarte de todas las actuaciones. En los centros turísticos de la institución provincial también habrá actuaciones.

Por su parte, un especialista en el análisis de cielos ha asegurado que la provincia tiene "un potencial enorme" y que el aspecto positivo es que hay localidades que ya cuentan con observaciones de estrellas y actividades realcionadas.