Pega a un hombre a la salida de una discoteca en Valladolid y sale huyendo: la víctima precisó puntos de sutura

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones. A primera hora del domingo, a las 07:30 horas, los agentes que realizaban labores propias de su cargo observaron una pelea en la vía pública.

Concretamente, se trataba de un establecimiento de ocio situado en el Paseo Zorrilla de Valladolid. Al apearse del vehículo, detectaron a un hombre sangrando "abundantemente" por la parte posterior de la cabeza, mientras otro huía a la carrera en dirección al río.

La descripción del sospechoso fue inmediatamente comunicada por el equipo de transmisiones. En respuesta, otro indicativo policial de paisano, localizó al hombre que corría hacia el Paseo Hospital Militar.

A unos metros, otro individuo lo seguía y gritaba: "¡Cójanlo, es el que ha golpeado a mi amigo!". El presunto autor de la agresión fue interceptado por los agentes.

Al ser preguntado por lo ocurrido, manifestó que al salir de la discoteca se sintió amenazado por dos hombres iniciándose un intercambio de golpes. Según su relato, logró esquivar los ataques y respondió impactando en el rostro de uno de sus agresores, quien cayó al suelo, momento en el que aprovechó para huir del lugar.

El hombre que lo perseguía declaró que el agredido era su amigo, quien había sido hostigado por dos individuos, iniciándose una pelea. Afirmó que el sospechoso golpeó a su amigo, provocando su caída y posterior lesión al impactar contra el suelo.

Minutos después, se personó en el lugar de los hechos una unidad de emergencias sanitarias para valorar las lesiones y procedieron a su traslado al Hospital Universitario Río Hortega. La víctima precisó cinco grapas de sutura debido a una herida abierta en el cuero cabelludo.

Los agentes procedieron a la detención del presunto autor por un delito de lesiones. El detenido ha sido puesto en libertad en dependencias policiales.