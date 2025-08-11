Tres internos se fugan del Zambrana: exigen la adopción "inmediata" de las medidas de seguridad necesarias

UGT Servicios Públicos de Valladolid ha exigido la adopción "inmediata" de las medidas de seguridad necesarias en el centro de menores Zambrana tras la reciente fuga de tres internos, dos de ellos mayores de edad, que estaban a la espera de su traslado a prisión.

En este sentido, el sindicato apunta que esa "falta de seguridad" también se ha reflejado "en las reiteradas denuncias realizadas por las agresiones de las que han sido víctimas las personas trabajadoras del centro y que, además, han quedado impunes por falta de rigor a la hora de aplicar el reglamento de régimen interno".

UGT también se ha referido al "continuo consumo de tabaco y porros ante la política del centro de no penalizar su consumo en un centro de menores".

Diferentes situaciones que para el sindicato "vuelven a poner en evidencia las malas condiciones laborales existentes" y que generan un clima de "inseguridad e impunidad que dificulta la intervención socioeducativa que se pretende realizar en el centro, reeducando y resocializando a los menores y jóvenes, poniendo además en riesgo la integridad física tanto de los internos como de las personas trabajadoras".

Con todo ello, la sección sindical ha denunciado la "inacción" de la Junta de Castilla y León, de la que asegura "estar esperando las mejoras que anunció hace meses para reforzar la seguridad", y de la dirección del propio centro, puesto que, según afirma el sindicato, esta fue informada del mal estado de la ventana por la que, al parecer, se ha producido la fuga.

Además, UGT asegura que en dicho centro se está incumpliendo la Ley del Menor dado que, a su juicio, "el internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores".

Finalmente, desde la sección sindical de UGT en el centro Zambrana han recordado que el pasado mes de marzo el director del centro penitenciario de Valladolid fue cesado por la fuga de un preso y han sugerido que este "tal vez sea un ejemplo a seguir para los responsables del centro de menores".