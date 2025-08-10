Buscan a José Antonio Izquierdo Matesanz, desaparecido en la provincia de Valladolid

Protección Civil de Valladolid informa de la desaparición de José Antonio Izquierdo Matesanz, de 69 años, al cual se le perdió la pista ayer, 9 de agosto, en Camporredondo (#Valladolid).

En el momento de la desaparición vestía pantalón beige, camisa azul y blanca y sandalias negras.

Piden que si se tiene cualquier información sobre su paradero, se pongan en contacto con el 112 y máxima difusión de este caso.