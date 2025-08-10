Buscan a José Antonio Izquierdo Matesanz, desaparecido en la provincia de Valladolid
En el momento de la desaparición vestía pantalón beige, camisa azul y blanca y sandalias negras.
Protección Civil de Valladolid informa de la desaparición de José Antonio Izquierdo Matesanz, de 69 años, al cual se le perdió la pista ayer, 9 de agosto, en Camporredondo (#Valladolid).
Piden que si se tiene cualquier información sobre su paradero, se pongan en contacto con el 112 y máxima difusión de este caso.