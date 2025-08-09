Salió a fumar y acabó con varios dientes rotos: un hombre sufre una brutal agresión en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones graves contra otro varón.

A las 6:00 horas, una patrulla que realizaba labores de prevención de la delincuencia y atención al ciudadano fue requerida por un hombre en el Paseo Zorrilla, a la altura del Hospital Militar. La víctima en cuestión presentaba abundante sangrado en la boca y en la camiseta.

El hombre pidió auxilio a los agentes y señaló a un joven que se encontraba junto a él. Los policías intervinieron para impedir que el sospechoso abandonara el lugar. Al mismo tiempo comprobaron que la víctima tenía lesiones evidentes en la zona bucal, incluyendo la pérdida de al menos una pieza dental.

La víctima explicó que se encontraba en un bar y que, al salir a fumar, un vehículo se detuvo cerca. De él bajaron dos personas. Una de ellas se dirigió directamente hacia él y le golpeó con un puñetazo en la boca. El hombre retrocedió para evitar más ataques y, al ver un coche policial, pidió ayuda.

Los agentes solicitaron una ambulancia. El personal sanitario confirmó la pérdida de más de una pieza dental, cortes en el labio y otras lesiones internas en la boca. El herido fue trasladado al Hospital Río Hortega para recibir asistencia especializada.

El presunto agresor, que permanecía en el lugar, reconoció ser el autor del golpe. Los agentes procedieron a su detención e informaron verbalmente de los derechos que le asisten según la legislación vigente.

El arrestado fue puesto a disposición judicial esta mañana; y la autoridad judicial ha acordado su libertad.