Sábado de alegrías en Valladolid gracias a un segundo premio de la Lotería Nacional

Sábado de alegrías en Valladolid gracias a un segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional que se ha consignado en la capital provincial. El premio, de 120.000 euros a la serie y 12.000 euros al décimo, ha recaído en el número 89.522, mientras que los reintegros han recaído en el 2, 7 y 8.

Este segundo premio ha estado muy repartido en la geografía nacional, ya que ha tocado en otras provincias como Alicante, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Huelva, Málaga, Murcia y Tarragona.

Por otro lado, el primer premio, dotado con 600.000 euros a la serie y 60.000 al décimo, ha recaído en el número 73.922. En este caso, han sido únicamente las provincias de Barcelona y Zaragoza, y la ciudad de Pamplona las agraciadas.