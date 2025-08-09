La Junta licita la redacción del proyecto para crear casi 100 viviendas para jóvenes en los Cuarteles de Artillería

La Junta de Castilla y León ha licitado el concurso para la redacción del proyecto básico de rehabilitación de los cuarteles del antiguo Regimiento de Caballería Conde Ansúrez, en el Paseo Arco Ladrillo de Valladolid, donde se construirán casi 100 viviendas destinadas principalmente para jóvenes.

A través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), se destinarán 179.510 euros para la redacción del proyecto, que contará con una inversión total prevista de 9,5 millones de euros.

La financiación correrá a cargo de la Junta, a través de Somacyl, mientras que los edificios han sido cedidos por el Ayuntamiento de Valladolid.

El objetivo de la licitación es escoger las mejores ideas para la rehabilitación y transformación de los cuatro edificios, conservando su estructura, tipología y envolvente exterior, al tiempo que se adaptan a un nuevo uso residencial.

El conjunto de los Cuarteles de Artillería, proyectado por el coronel Sixto Soto Alonso, tiene una protección del nivel P3 (estructural y topológico) en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid.

Su recuperación permitirá así poner en valor un espacio que es emblemático para la ciudad. La parcela, de carácter urbano, dispone de cuatro edificaciones preexistentes, que suman una edificabilidad de 9.112 metros cuadrados de uso residencial.

Estos se distribuyen en dos parcelas de 3.500 metros cuadrados cada una y el entorno se completará con 19.000 metros cuadrados de espacios libres y 11.600 de equipamientos públicos.

Está previsto que se creen en total 96 nuevas viviendas, la gran mayoría de dos dormitorios, baño y salón-cocina, así como algunas de uno y tres dormitorios para optimizar los espacios.

El proyecto cuenta también con zonas comunes en sótano o semisótano y un espacio exterior cubierto para destinarlo a aparcamiento de bicicletas. Las propuestas han de estar ajustadas al programa funcional y aportar soluciones estéticas y técnicas que optimicen el resultado, compatibilizándolo con los edificios existentes.