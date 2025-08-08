Vuelven de un viaje y no pueden entrar en su casa de Parque Alameda: se la habían ocupado

La Policía detiene a dos personas como presuntos autores de un delito de allanamiento

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valladolid han detenido en la madrugada de este viernes a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Parque Alameda, después de que sus legítimos propietarios alertaran a las autoridades al no poder acceder a su domicilio tras regresar de un viaje por motivos laborales.

Los hechos se produjeron en torno a las 00:15 horas, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a los agentes tras recibir el aviso.

A su llegada, los propietarios explicaron que llevaban una semana fuera del municipio y que, al regresar, descubrieron que no podían abrir la puerta con sus llaves, y que alguien había cambiado la cerradura.

Además, indicaron que en el interior del inmueble se encontraban pertenencias personales como ropa, enseres, fotografías y alimentos.

Tras intentar sin éxito abrir la puerta con las llaves originales, los agentes llamaron al timbre, siendo recibidos por dos personas que afirmaron llevar en la vivienda desde el pasado 3 de agosto. Alegaron que pensaban que el inmueble estaba deshabitado.

La Policía llevó a cabo varias gestiones para verificar la propiedad del domicilio. En el buzón se encontró correspondencia a nombre de la propietaria, y varios vecinos confirmaron que los requerientes eran los legítimos moradores de la vivienda.

Ante las pruebas recabadas, los agentes procedieron a la detención inmediata de los ocupantes.

Durante el traslado de los arrestados por las escaleras del portal, se produjeron altercados verbales. Ambos detenidos profirieron insultos y amenazas dirigidas tanto a la propietaria como a los vecinos del inmueble.

Finalmente, los agentes comprobaron que la puerta del domicilio quedaba correctamente cerrada con la nueva cerradura, cuyas llaves fueron entregadas por los detenidos.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad a la espera de juicio.