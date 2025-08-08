Estafan a un agricultor que compró 113 pacas de forraje por 5.800 euros en Medina de Rioseco

La Guardia Civil de Medina de Rioseco ha investigado a una persona de 36 años por un presunto delito de estafa. Las investigaciones tuvieron lugar tras la interposición de una denuncia por la víctima del delito.

Informaba de un engaño en la venta de pacas de forraje por valor de 5.800 euros. Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por la víctima en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco, comunicando que había alcanzado un acuerdo con el investigado para la compraventa de 113 alpacas de forraje por valor de 5.800 euros.

Sin embargo, tras realizar el pago, el denunciante no recibió la mercancía pactada, lo que llevó a la apertura de las diligencias correspondientes.

La Guardia Civil inició la operación forrajari realizando varias gestiones. Posteriormente, procedieron a localizar e investigar a una persona como supuesta autora de un delito de estafa.

Para el éxito de la misma ha sido clave, según informan fuentes oficiales, la colaboración ciudadana. La Guardia Civil ha instruido las diligencias las cuales fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Medina de Rioseco.