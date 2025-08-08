Dulces El Toro tendrá una tienda oficial abierta todo el año en el centro de Valladolid: "Será muy grande e innovadora"

Dulces El Toro no deja de crecer. Están en un desafío constante. Y así lo demuestran con las constantes innovaciones que dejan boquiabiertos a los vecinos de Valladolid.

Cada vez es más habitual ver polvorones gigantes en distintos puntos de la capital del Pisuerga y sus deliciosos sabores han llegado hasta a fusionarse con hamburguesas. Pero esta vez llegan con una importante noticia que, a buen seguro, va a alegrar a muchos.

Se trata de una tienda oficial que estará abierta en la Calle Cánovas del Castillo de forma permanente. La centenaria empresa tordesillana abría en octubre de 2024 una temporal en la Plaza Mayor para que los clientes y turistas pudieran adquirir sus productos sin necesidad de desplazarse hasta la localidad vallisoletana.

En ella se podían saborear algunos de sus deliciosos manjares como los famosos polvorones El Toro, sus toritos de chocolate, el turrón de polvorón o los espectaculares panetones que han conquistado miles de paladares.

Un local pop-up que se mantenía abierto durante unos meses y que luego cerraba sus puertas. Ahora, y tras haber escuchado las demandas de sus clientes, han decidido estar abiertos todos los días del año en la capital para que, quien así lo desee, pueda comprar sus productos en cualquier momento.

Será, al igual que sucedía con la otra, un escaparate y punto de venta oficial de los productos de la marca El Toro, y no de Pastelería Galicia, aunque sí que habrá algunas muestras para el público.

"La tienda que teníamos en la Plaza Mayor de Valladolid la ponemos ahí. Es continua y va a ser mucho más bonita, grande e innovadora", asegura Álvaro Galicia, director comercial, en declaraciones a El Español- Noticias de Castilla y León.

Asimismo, recalca que no será una pastelería sino una tienda oficial aunque "se venderán algunos dulces" que todavía no saben cuáles serán puesto que están trabajando aún en ello. No faltarán los nuevos lanzamientos que se presentarán al público de forma exclusiva.

Por ahora, no puede desvelar la fecha de apertura, aunque será sobre el mes de octubre. Calcula que a principios, pero todo depende de cómo avancen las obras que, por ahora, acaban de comenzar. "En Navidad tenemos que estar sí o sí a máximo rendimiento", afirma.

Lo cierto es que desde la empresa tordesillana tienen muchas cosas entre manos y van a seguir sorprendiendo -y mucho- antes de que finalice este 2025. Nuevas aperturas en la Comunidad y en otros puntos del país, alianzas con conocidas tiendas y muchas sorpresas más son las que tienen preparadas.