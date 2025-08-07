Patricia Conde desvela su restaurante favorito: liderado por un destacado chef en un destino paradisíaco

Patricia Conde lleva una vida ajetreada cargada de proyectos y compromisos profesionales. Sin embargo, estos días ha podido tomarse un respiro e irse de vacaciones a uno de sus destinos favoritos: Mallorca. Un lugar paradisíaco al que suele trasladarse cada época estival para relajarse, desconectar y recargar pilas.

Y es que, aunque no son muchos los detalles que han trascendido de su estancia en la isla, la vallisoletana sí ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con sus fieles seguidores uno de los planes de los que ha podido disfrutar: una deliciosa cena en un exclusivo restaurante ubicado en el Puerto de Pollença.

La actriz y presentadora ha compartido varias imágenes de la velada en su perfil de Instagram. Una experiencia gastronómica que ha compartido con una amiga y en la que la también humorista ha tenido ocasión de degustar algunos de los platos típicos del lugar, aderezados con deliciosos y refrescantes cocktails, una de las principales señas de identidad del local.

Además, en dicha publicación, Patricia Conde ha confesado uno de sus secretos mejor guardados: "Mi restaurante favorito", ha escrito junto a las imágenes.

Pero, ¿de cuál se trata? ¿qué tiene de especial como para haberse convertido en el establecimiento hostelero predilecto de la actriz?

Hablamos del restaurante AmázO y lo primero a destacar es que está liderado por el destacado chef Raúl López Pérez.

Su cocina se define por una mezcla de distintas culturas, pero inspirada, fundamentalmente, en influencias sudamericanas, que permite al comensal vivir una experiencia gastronómica "única" en un entorno "natural, tranquilo y elegante", tal y como figura en su página web.

Cada uno de los platos que conforman su carta y sus menús se basan en "la calidad del producto autóctono y las mejores técnicas culinarias" con el único objetivo de realzar los aromas, sabores y texturas de productos 100% mediterráneos.

Entre ellos destacan el tatami de salmón con salsa ponzu, el bao relleno de cerdo negro, el tartar de atún balfego y pan de gambas, el ceviche clásico de lubina fresca salvaje y su arroz chaufa al wok con pato marinado, entre otros.

A todos ellos se suman sus deliciosos pescados y carnes, y, como no, sus elaborados postres. Desde el lemon pie, la piña asada y la creme brûlée, hasta la torrija, el flan casero de vainilla y el denominado 'sorpresa'.

Cuidadas y exquisitas elaboraciones que llevan tiempo conquistando un sinfín de paladares, entre los que se encuentran los de rostros conocidos e influyentes como es el caso de la mismísima Patricia Conde.