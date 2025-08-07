Dos detenidos tras robar, dejar herida y realizar tocamientos a una persona sin hogar mientras dormía en el Paseo de Zorrilla

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

La Policía Nacional y la Policía Local de Valladolid han detenido a dos hombres por un presunto delito de robo con violencia cometido en la madrugada del pasado 6 de agosto.

Según informan fuentes policiales, fue sobre la 01:45 horas cuando varios agentes de la Policía Nacional fueron comisionados para personarse en el Paseo Zorrilla tras recibirse un aviso de un presunto robo a una persona sin hogar que se encontraba durmiendo en el interior de una sucursal bancaria.

Nada más llegar, los agentes se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que dos hombres accedieron al recinto, llegando a pasar por encima de ella para robarle una maleta.

Asimismo, explicó que, al percatarse del robo, esta intentó evitarlo, por lo que comenzó un forcejeo que terminó con su caída al suelo, provocándole una lesión en la rodilla izquierda que los agentes pudieron observar.

Del mismo modo, la víctima también denunció haber sido objeto de tocamientos no consentidos por los que, según declaró, respondió verbalmente a los agresores.

Finalmente, esta apuntó que tras ello los dos hombres huyeron del lugar con su maleta y dinero en efectivo, al tiempo que facilitó la descripción física de los presuntos autores.

Y es que, según informa la Policía Nacional, gracias a ello estos fueron localizados e interceptados por un indicativo policial en la calle Puente Colgante, esquina con calle Gabilondo.

Al percatarse de la presencia de los agentes, los dos hombres abandonaron la maleta junto a un banco y arrojaron el dinero a una papelera. Una acción que fue vista por los agentes de la Policía Local que también acudieron al aviso, por lo que terminaron siendo detenidos.

Si bien, estos han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial, en espera de la citación para su correspondiente juicio.

Así, la Policía logró recuperar la maleta, que fue devuelta a su propietaria, y el dinero, el cual fue entregado en dependencias policiales. Sin embargo, no consiguieron localizar la cartera con la documentación personal de la víctima.

La Policía Nacional apunta que antes de esta intervención, el indicativo de Policía Local actuante ya había identificado a los detenidos en la plaza Fuente Dorada, después de que estos intentaran presuntamente cometer hechos similares contra otras personas sin hogar.

Entonces, la actitud fue recriminada por varios testigos, lo que, al parecer, disuadió a los agresores sin que ninguna de las víctimas quisiera formalizar denuncia.