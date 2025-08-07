Aldeamayor da la bienvenida a las fiestas con su tradicional Certamen de Dulzaina: "Es una música arraigada a CyL"

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Moisés Santana, junto con la concejala de Aldeamayor de San Martín Ana Belén Blanco en la presentación del Certamen de Dulzainas.

Este sábado, 9 de agosto, comienzan los días grandes de Aldemayor de San Martín con sus fiestas patronales en honor de San Roque.

Uno de los primeros eventos de los que podrán disfrutar vecinos y visitantes será del Certamen de Dulzaina que está organizado por la Asociación de Música Tradicional Tierra de Pinares, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, y que alcanza su trigésimo novena edición.

La cita, que es una parada indispensable para los amantes de la música folk y de raíz, se celebrará en la Casa de Cultura Adolfo Suárez desde las 20:00 horas.

El cartel de este año está compuesto por los segovianos Zarpin Folk, el valenciano David Valera en su formato de trío y los anfitriones y organizadores de la EMT Tierra de Pinares.

El diputado Provincial del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, ha asegurado que son días para disfrutar de "música de la buena" y ha recordado que las dulzainas están "muy arraigadas a Castilla y León".

"Debemos seguir defendiendo la música que identifica a la buena gente de Castilla. Es un homenaje a nuestros antepasados que logra amenizar fiestas y verbenas", asegura.

Los segovianos Zarpin Folk nacieron en 1986 de la mano de José María de Andrés en la Escuela de Dulzainas de Zarzuela del Pinar con ocho integrantes durante más de 15 años. En 2008 se unieron a la Escuela de Carbonero el Mayor donde continúan difundiendo el folklore.

Actualmente el grupo está formado por 6 músicos de diferentes puntos de la provincia de Segovia: Miguel Mayo, de Carbonero el Mayor; Héctor Escribano, de Escarabajosa de Cabezas; Álvaro Sanz y Gonzalo Sanz, de Aldeanueva del Codonal; Luis Santiago Mateo y Miguel Ángel Lobo, fundadores del grupo y ambos de Zarzuela del Pinar.

David Valera está vinculado a la música tradicional desde pequeño, pero con formación en distintos ámbitos como el clásico y contemporáneo, destaca por su polivalencia y versatilidad en distintos campos musicales como son la composición, la dirección, la interpretación y la producción.

Cerrará el encuentro la Escuela de Música Tradicional Tierra de Pinares, surgida a mediados de los años 80 del siglo pasado de la mano de grandes dulzaineros como José Luis Castán y Luis Ángel Fernández.

Los anfitriones desplegarán gran parte de su poderío llevando a escena un repertorio variado con la presencia de más de diez dulzaineros, procedentes de diferentes localidades vallisoletanas como Íscar, Laguna de Duero, Viloria del Henar, Tordehumos o Aldeamayor de San Martín, y pertenecientes todos a la Escuela de Dulzaina de esta última.