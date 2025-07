"Menos melenudo, el PSOE me ha llamado de todo": Carnero pide a Herrero que retire sus duras acusaciones contra Vox

“Cuando Vox alcance la mayoría absoluta apunte estos once concejales del PSOE en su lista de fusilables, con nombres y apellidos. Apúntenos a la lista para fusilarnos”, son las palabras de Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid que siguen resonando, tres días después.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha asegurado en la mañana de este miércoles, 30 de julio, que las palabras de Herrero “eran incalificables” y le invitó a que “las retirara del acta de sesiones”.

“Le dije que si yo pudiera retirarlas lo haría porque me parecen fuera de lugar e improcedentes. No las voy a calificar. Menos melenudo, el PSOE me ha llamado de todo y yo no he abierto la boca”, ha añadido el alcalde de Valladolid.

Carnero ha añadido que el que “enrede e insulte siga con lo suyo” porque él se “debe a los vallisoletanos”. “Mi trabajo es Valladolid, la mejor ciudad del mundo y sus ciudadanos y así seguiré”, ha explicado.

Sobre una tregua en las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Valladolid a través de una moción conjunta por parte de todos los grupos ha añadido que “alguno tiene la piel muy fina”.

Carnero ha afirmado que “lo que se dijo en el último pleno es incalificable en un país democrático” y ha vuelto a “pedir a Herrero retirar sus polémicas palabras”.

Policía de barrio

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha denunciado, en la mañana de este miércoles, 30 de julio “la eliminación de 26 plazas en la plantilla destinada a la Policía de Proximidad”.

Han asegurado que “supone un duro revés al modelo de la Policía Municipal y una deriva incierta”. Han añadido que PP y Vox han “desperdiciado la oportunidad de rejuvenecer aún más la plantilla” porque el Ayuntamiento “podría haber incluido 36 plazas más en la Oferta Pública de Empleo”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha contestado a los socialistas indicando que se trata de una “restructuración consensuada con la Policía y las distintas áreas afectadas y también comunicada a los sindicatos”.

“La Policía de Barrio va a seguir existiendo. Ese es uno de los principales objetivos que nos marcamos, pero se tiene que adaptar a la propia configuración de la trama urbana de los barrios. Pueden ejercer su trabajo a pie o con motos”, ha explicado el alcalde.

Carnero ha explicado que la Policía de Barrio es “esencial” y que lo que buscan es una “flexibilidad para dar necesidad a todos los barrios de la ciudad” especialmente a los que “más lo puedan necesitar”.