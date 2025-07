Fernando, abogado de oficio de Valladolid, habla alto y claro: "La justicia gratuita nunca sale cara"

Un abogado de oficio pasa por ser un letrado que proporciona asistencia legal gratuita a personas que no pueden pagar uno privado. Se trata de una figura que es fundamental para garantizar el acceso a la justicia para todos, de forma independiente a su situación económica.

En Valladolid son un total de 377 profesionales en total, que representan al 29% del total de los colegiados en la provincia y que el pasado 12 de julio salían a la calle después de atender, entre enero y junio de 2025, un total de 4.397 solicitudes.

Los asuntos de Justicia Gratuita, por tanto, consolidan su crecimiento en Valladolid en este primer semestre del año con una subida del 5,7% de estos asuntos atendidos por los abogados del turno de oficio.

En el marco de ese Día de la Justicia Gratuita que se celebró hace un par de semanas, los letrados aprovechaban la ocasión para demandar mejoras en materia de turno de oficio.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Fernando Rosat, abogado de oficio y, además, responsable del Turno de Oficio de la Junta de Gobierno del Icava (Colegio de la Abogacía de Valladolid) para que nos cuente su historia y profundice en estas reivindicaciones.

Más de 27 años de experiencia

Nuestro entrevistado nació en Valladolid y, a sus 53 años, suma 27 y medio en el mundo de la abogacía, ejerciendo también como abogado en el turno de oficio. Casi toda la vida, vamos.

Pese a que de pequeño tenía la “ilusión” de “ser futbolista” acabó estudiando en la facultad de Derecho de la ciudad del Pisuerga y, posteriormente, creó un despacho con Enrique Rodríguez y Pablo Teijeiro, sus dos socios, que continúa activo.

Fernando Rosat con sus socios trabajando en su despacho de abogados Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“En Valladolid, y casi en el resto de España, es imposible poder vivir ejerciendo exclusivamente el turno de oficio. Por ello, vengo compatibilizando los asuntos de libre designación que se captan en el despacho con el ejercicio de los distintos servicios del Turno de Oficio”, señala nuestro entrevistado.

Rosat explica que en Valladolid y en el resto de España este turno “no se presta por un colectivo” y que “se configura como obligatorio salvo que se pueda organizar y prestar con letrados voluntarios”.

La justicia gratuita no sale cara

Hay quien dice que lo gratis y barato acaba saliendo caro. Pero ese no es el caso de los abogados de oficio que ejercen una labor impecable en cada una de las solicitudes que les toca abordar.

“Las encuestas que se realizan a los beneficiarios de la justicia gratuita establecen un alto grado de calidad y un mayor conocimiento de este servicio. Se percibe un elevado grado de confianza por parte de los usuarios”, añade el responsable del Turno de Oficio de la Junta de Gobierno del Icava.

Nuestro protagonista añade que “la justicia gratuita nunca sale cara” porque los beneficiarios “reciben una atención de calidad” y apunta que son ellos, los profesionales, los que “se ven perjudicados por una escasa retribución”.

“Incluso, en alguna de nuestras actuaciones, no hay aparejada compensación económica alguna. El problema es que solo nos pagan cuando hay reconocimiento expreso del beneficio a la justicia gratuita. En algunos casos, en los que el solicitante no cumple con su documentación o no se le considera beneficiario, los perjudicados somos nosotros porque no recibimos retribución”, explica Fernando Rosat.

Los profesionales que están adscritos a los turnos de oficio son también los que ejercen, a titulo particular en sus propios despachos. Debidamente formado y con amplia experiencia y tratando de igual modo al cliente.

Fernando Rosat trabajando en su despacho Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“El estatuto general configura como obligatorio el desempeño del turno de oficio. Son los diferentes colegios los que gestionan el servicio, con la participación voluntaria y dispensa esta obligación. El sistema es equitativo para que todos los compañeros tengan los mismos turnos en diferentes materias”, añade nuestro protagonista.

Más carga de trabajo

Cada año “se incrementan” los asuntos judiciales en los que intervienen los profesionales de turno de oficio. El año pasado fueron “más de 8.000”. La organización y gestión de este servicio público corresponde a los Colegios de la Abogacía.

“Estos colegios no reciben de los poderes públicos el reintegro económico necesario, pero tampoco los medios materiales que se demandan como la formación, tecnología y demás”, explica Rosat.

El incremento de casos es “generalizado” pero “el 65% de los expedientes se corresponden con la jurisdicción penal” donde el incremento es mayor y que incluye la tramitación de asistencia a detenidos, investigados y también a menores o víctimas de violencia de género.

Nuestro entrevistado apunta que se ha observado un “descenso” de los compañeros que “se adscriben a los turnos con respecto a años anteriores” debido a la “menor colegiación” al “mayor descontento por una exigencia más grande y baja retribución” y a la preferencia de “trabajar por cuenta ajena”.

Reivindicaciones

“Es necesario actualizar la actual normativa. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita data del año 1996 y está, evidentemente, desfasada. Se debe actualizar contando siempre con los profesionales que prestamos el servicio”, afirma Rosat a modo de reivindicación.

También pide una “remuneración digna, adecuada, ajustada a los precios de mercado y con actualizaciones periódicas de dichos baremos” además de exigir “la retribución por todas las actuaciones que se realicen y no condicionadas al reconocimiento del beneficiario” al “no depender la concesión de los profesionales que ejercen el servicio”.

“Deberá ser la administración para la que se presta este servicio público y de calidad, la que compense a los profesionales y luego, si es caso, reintegre el coste de aquellos usuarios que tengan capacidad económica”, añade.

El responsable del Turno de Oficio de la Junta de Gobierno del Icava espera una “mayor implicación y sensibilización de los poderes públicos” para “mantener los estándares de calidad y confianza que demuestra la prestación de este servicio”.

Todo para que los abogados del turno de oficio tengan el reconocimiento que, por su labor, merecen.